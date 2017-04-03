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16:54, 3 апреля 2017 993

«Удаление негативных отзывов в социальных сетях»

«Удаление негативных отзывов в социальных сетях»

С таким докладом выступит управляющий юридический компании Зарцын, Янковский и партнеры Людмила Харитонова, на ежегодной общероссийской практической конференции «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017», которая состоится в Москве 20-21 апреля.

В докладе:

  • что можно удалить самим, а что только методами юристов (разделение понятий субъективного мнения и утверждения о фактах;
  • нарушение исключительных прав, прав на изображение);
  • как установить нарушителя;
  • досудебное урегулирование спора;
  • удаление через суд (какой способ выбрать, куда и к кому подавать).ответственность социальных сетей;
  • роль государственных органов в борьбе с негативом (когда можно использовать жалобы в РКН, Прокуратуру, ФНС).

О спикере: Людмила Харитонова — юрист, управляющая юридической компании «Зарцын, Янковский и партнеры». С 2005 года работала в консалтинговых компаниях и производственных предприятиях. С 2006 являлась заместителем генерального директора по правовым вопросам на крупнейшем спиртовом предприятии. И вот уже более 8 лет возглавляет юридическую компанию. Имеет ряд публикаций и монографий, степень MBA. Специализируется в области интернет-права, интеллектуальной собственности и защите деловой репутации. Эксперт ФРИИ, Бизнес Инкубатора ВШЭ и др.

Общероссийская практическая конференция «ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА-2017» ежегодно проводится в Москве журналом «Пресс-служба» и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

Доклады спикеров будут посвящены таким вопросам как: противостояние негативу и управление репутацией в сети, антикризисный PR, комьюнити-менеджмент, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ, где брать инфоповоды, если ничего не происходит, внутрикорпоративный пиар, малобюджетный пиар и т. д.

На мероприятии также выступят такие эксперты в области связей с общественностью как Тимур Асланов, Владимир Якуба, Олег Брагинский, Сергей Меньшиков, Влад Титов, Татьяна Никульшина, Дмитрий Сидорин, Олег Тарасов, Галина Хатиашвили, Надежда Жуковская, Владимир Калинин и др. Посмотреть подробную программу конференции и забронировать участие можно на сайте.

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