Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 03
Чтв, 04
Птн, 05
ЦБ USD 77.46 -0.24 03/12
ЦБ EUR 89.85 -0.49 03/12
Нал. USD 79.03 / 78.90 03/12 08:55
Нал. EUR 91.51 / 92.87 03/12 08:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
655
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
810
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 404
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
999
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
У рязанцев появится новое место для отдыха: в Дашково-Песочне продолжается строительство прогулочной аллеи

Совсем недавно рядом с дядьковской школой застройщик Стройпромсервис начал масштабные работы по благоустройству. Рядом с его жилыми кварталами Огни, Новые горизонты и Шереметьевский квартал прямо сейчас строится большая прогулочная аллея, которая станет новым местом для активного досуга жителей района.

Застройщик уже проложил пешеходные дорожки, установил бордюры и плитку. Сейчас ведется закупка деревьев, которые будут создавать приятную тень для отдыха в жаркие дни.

— Это будет не просто прогулочная зона, а многофункциональное пространство, которое объединит городскую среду и природу. «Зелёный живой коридор» станет продолжением квартир для жителей — их второй гостиной под открытым небом, — делится представитель застройщика.

Бульвар разделят на две части: парадную пешеходную зону и природно-рекреационный парк.

Главной осью первой станет аллея со светильниками, деревьями и кустарниками, создающими атмосферу уюта и защищенности. Променад соединит ключевые точки квартала — жилые дома, школу и остановки общественного транспорта.

А во второй зоне — природно-рекреационной — всё будет создано для активного отдыха всей семьи: столы для пинг-понга, качели для всех возрастов, игровые площадки и зоны для спорта.

Озеленение квартала станет отдельной системой. Высокие деревья подарят тень, густые кустарники обеспечат приватность, а цветочные клумбы добавят ярких акцентов.

Здесь будет приятно гулять с коляской, кататься на велосипеде, читать книгу на лавочке или просто проводить время с близкими.

Узнайте больше о проектах застройщика на сайте, а также по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.