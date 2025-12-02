У рязанцев появится новое место для отдыха: в Дашково-Песочне продолжается строительство прогулочной аллеи

Совсем недавно рядом с дядьковской школой застройщик Стройпромсервис начал масштабные работы по благоустройству. Рядом с его жилыми кварталами Огни, Новые горизонты и Шереметьевский квартал прямо сейчас строится большая прогулочная аллея, которая станет новым местом для активного досуга жителей района.

Застройщик уже проложил пешеходные дорожки, установил бордюры и плитку. Сейчас ведется закупка деревьев, которые будут создавать приятную тень для отдыха в жаркие дни.

— Это будет не просто прогулочная зона, а многофункциональное пространство, которое объединит городскую среду и природу. «Зелёный живой коридор» станет продолжением квартир для жителей — их второй гостиной под открытым небом, — делится представитель застройщика.

Бульвар разделят на две части: парадную пешеходную зону и природно-рекреационный парк.

Главной осью первой станет аллея со светильниками, деревьями и кустарниками, создающими атмосферу уюта и защищенности. Променад соединит ключевые точки квартала — жилые дома, школу и остановки общественного транспорта.

А во второй зоне — природно-рекреационной — всё будет создано для активного отдыха всей семьи: столы для пинг-понга, качели для всех возрастов, игровые площадки и зоны для спорта.

Озеленение квартала станет отдельной системой. Высокие деревья подарят тень, густые кустарники обеспечат приватность, а цветочные клумбы добавят ярких акцентов.

Здесь будет приятно гулять с коляской, кататься на велосипеде, читать книгу на лавочке или просто проводить время с близкими.

