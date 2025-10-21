У рязанцев осталась последняя возможность взять семейную ипотеку под 3,5% вместо 12%

В последние недели одной из самых обсуждаемых тем стало возможное повышение ставки по семейной ипотеке сразу до 12%. Таким образом правительство хочет стимулировать демографию:

Ставка 12% - для семьи с 1 ребенком;

6% - для 2 детей;

4% - для 3 и более детей.

Понятно, что мера спорная и далеко не каждая семья сможет вписаться в эти рамки. Сейчас эксперты склоняются к тому, что из-за изменений многим семьям вовсе придется отказаться от собственного жилья, ведь даже 1 ребенок — удовольствие дорогое, а ставка 12% и вовсе сделает ипотеку неподъемной.

Сейчас остается совсем немного времени, чтобы успеть купить квартиру с низкой ставкой по семейной ипотеке. Чтобы все успели это сделать, застройщик Стройпромсервис устраивает специальную встречу, «Ипотечный тур», которая поможет разобраться в нюансах программ, а также получить одобрение банка на ипотеку, даже если раньше приходили только отказы.

Кроме того, эксклюзивно для участников тура будут доступны квартиры со скидками и специальные условия от партнеров.

Ипотечный тур состоится уже в эту субботу, 25 октября.

Осталось всего несколько мест, для участия необходимо записаться по ссылке .

Телефон для записи: +7 (4912) 24‑70‑00.

