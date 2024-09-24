Топ-менеджеры «Росгосстраха» — в числе лучших управленцев России

Два представителя руководства ПАО СК «Росгосстрах» вошли в рейтинг « Топ-1000 российских менеджеров », который ежегодно в конце сентября обнародуют Ассоциация менеджеров России и газета «Коммерсантъ».

Генеральный директор «Росгосстраха» Максим Шепелев включен в число лучших руководителей высшего звена компаний страховой отрасли.

Финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин признан профессиональным сообществом одним из самых успешных финансовых директоров страховых компаний.

Рейтинг выявляет наиболее эффективных управленцев России за текущий год. Включенные в рейтинг менеджеры по мнению представителей профессионального сообщества являются лидерами по функциональным направлениям в своих отраслях. Особенность методологии составления рейтинга в том, что лучших в своих рядах определяют сами представители топ-менеджмента ведущих компаний из различных отраслей российской экономики.