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Тестирование цифрового рубля продолжается

В рамках пилотного проекта по тестированию цифрового рубля участники фокус-группы совершали оплаты цифровой национальной валютой в 30 торгово-сервисных компаниях в 11 городах, которые были выбраны банками и регулятором. Отработаны операции по открытию счетов в цифровых рублях, переводы между физлицами и оплата цифровыми рублями товаров, работ и услуг в точках продаж по QR-кодам. Помимо ВТБ, в пилоте цифрового рубля принимают участие 11 банков. Цифровой рубль — цифровая форма российской национальной валюты, которую выпускает Банк России.

Участники фокус-группы в режиме реального времени протестировали переводы между физлицами, включая разовые и постоянные автоплатежи, а также оплату цифровыми рублями товаров и услуг контрагентов. Среди них — ряд заправочных станций «Лукойл», где можно приобрести топливо, напитки и снеки, «Ростелеком» — онлайн оплатить связь, интернет или доступ в цифровой кинотеатр, «Московский метрополитен» — оплатить карту «Тройка», а также благотворительные фонды «Линия жизни» и «Детские Деревни-SOS» — туда можно перевести пожертвования.

Участники пилотного проекта могут в том числе снять наличные через перевод средств со счета цифрового рубля на безналичный счет в любом из 14 000 банкоматов банка по всей России. Для этого деньги со счета цифрового рубля нужно перевести на свой банковский счет, а затем привычным образом можно снять наличные в банкомате. На следующих этапах тестирования цифрового рубля участники рынка расширят перечень операций, включая оплату по динамическому QR-коду и переводы между юрлицами. Кроме того, кратно увеличится число участников фокус-группы, сообщал Банк России.

«На следующем этапе развития проекта важно расширять круг его участников, особенно за счет юридических лиц — торгово-сервисных предприятий, которые могли бы обеспечить дополнительные возможности для использования цифрового рубля. Пилотирование с большим количеством компаний позволит дать еще один импульс развитию проекта и посмотреть по-новому на ключевые преимущества национальной цифровой валюты для клиентов. Мы как банк — участник проекта открыты к такому сотрудничеству», — сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.