Свое жилье с 5% на старте: как семье переехать в новостройку без внушительной суммы на первый взнос

Когда речь заходит о покупке квартиры, большинство семей сразу представляют неподъёмный первый взнос. И часто именно он становится главным стоп-сигналом: «Нам еще копить и копить…» Но что, если можно обойтись всего 5%? И уже сейчас переехать в современную новостройку с комфортной ставкой?

Застройщик «Стройпромсервис» даёт шанс начать новую жизнь с минимальным стартом.Семейная ипотека с первым взносом всего 5% доступна в жилых кварталах компании. При этом ставка остаётся комфортной — всего 6% годовых, а значит, ежемесячные платежи не «съедают» весь семейный бюджет.

Так, первый взнос за уютную 2-комнатную квартиру 37,4 м² в жилом квартале Огни, которая хорошо подойдет для семьи с 1 ребенком, обойдется всего в 210 000 рублей.

А первый взнос за квартиру 40,15 м² с выделенной гостевой зоной, гардеробной и просторной кухней обойдется всего в 193 000 рублей.

Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочни. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию.

На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.

Узнать больше о программе и о ЖК Огни можно на сайте или по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

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Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

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