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Студия, но ощущается как двушка: рязанский застройщик презентовал пул квартир, идеальных для жизни и инвестиций

С началом зимы в Рязани стартовали продажи квартир в редком по меркам современного строительства проекте. Жилой квартал «Огни» возводится в районе Дашки-Песочня и имеет ряд преимуществ:

  1. Стены из кирпича. Выбор именно этого материала в современных новостройках встретишь нечасто, однако именно кирпичные дома отличаются хорошей шумоизоляцией и лучше сохраняют тепло.
  2. До мелочей продуманная инфраструктура. Застройщик «своими ногами» прошел по ежедневным маршрутам будущих жителей и сделал его максимально удобным и комфортным. На этаже всего 4 квартиры — никаких длинных коридоров с огромным количеством дверей, больше напоминающих общежитие. Во входных группах и даже на некоторых этажах есть колясочные, во дворе много зелени, детская и спортивная площадка, а также собственных детский сад. А вокруг — район с уже сложившейся инфраструктурой: школами, садиками, гипермаркетом «Глобус» и другим.
  3. Застройщик анонсировали коллекцию уникальных планировок, среди которых есть большой выбор как семейных так и 1-комнатных. Такие квартиры идеально подойдут для инвестиций или в качестве первого собственного жилья.

Одна из самых интересных — студия 30,18 м² с выделенной спальней и огромным 4-метровым балконом. Она не похожа на студию в классическом понимании, а больше напоминает 1-комнатную или даже евро-2. Прихожая, зоны отдыха и готовки — всё это отдельные помещения. Такая квартира доступна для любым форм оплаты, а если купить ее за наличные, застройщик предоставит дополнительную скидку 7000 руб на каждый м2.

Есть много 1-комнатных с гардеробными, например, квартира 40,26 м² с объемной гардеробной в прихожей, большой спальней с нишей для хранения и просторной кухней. Хороший вариант для сдачи в аренду паре или молодой семье.

Также нельзя не сказать про интересный вариант для гостеприимных. Это 1-комнатная квартира 40,15 м² с отдельными спальней, кухней и гостевой зоной. Застройщик отказался от коридора и смог выделить в квартире дополнительное общественное пространство.

Больше информации о планировках и ЖК Огни на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +74912247000

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено, не оферта.