Студенты получат 4 млн на профессиональное развитие

20 лучших участников конкурса получат гранты в размере 200 000 рублей на профессиональное развитие. Стартовала регистрация на ежегодный конкурс «Именные гранты ВТБ», направленный на поддержку талантливых студентов ведущих российских вузов.

Конкурс традиционно проводится в формате образовательного онлайн-курса, где участники посещают мастер-классы от ведущих экспертов, выполняют задания и зарабатывают баллы. Спикеры проведут мастер-классы по трем направлениям: профессиональные навыки, гибкие навыки и построение карьеры.

Все выпускники программы получат сертификаты о прохождении курса, а 250 лучших участников — призы от банка. Гранты получат топ-20 участников, набравших наибольшее количество баллов.

«Мы открыли набор на пятый сезон программы. В прошлом году мы получили более 4 тысяч заявок на конкурс, и ожидаем, что в этом году еще больше талантливых студентов захотят попробовать себя в этом проекте. Программа дает не только возможность развить свои навыки и расширить профессиональный кругозор, но и предоставляет шанс на успешное начало карьерного пути», — сказал Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом — старший вице-президент банка ВТБ.

Принять участие в онлайн-курсе могут студенты бакалавриата, магистратуры и специалитета 2025-2026 годов выпуска, обучающиеся на целевых факультетах 33 ведущих вузов России.