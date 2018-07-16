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13:21, 16 июля 2018 66

Стартовала регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России — 2018»

Стартовала регистрация на конкурс «Молодой предприниматель России — 2018»

Открылась регистрация заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2018».

В этом году конкурс проводится по восьми номинациям:

  • интернет-предпринимательство;
  • сельскохозяйственное предпринимательство;
  • франчайзинг;
  • социальное предпринимательство;
  • производство;
  • инновационное предпринимательство;
  • торговля;
  • сфера услуг.

Победители регионального этапа получат подарки от партнеров конкурса и представят область на всероссийском этапе.

Для подачи заявки необходимо заполнить заявку онлайн на сайте или прислать заполненную заявку на адрес molpredrzn@mail.ru.

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