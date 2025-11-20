Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
Птн, 21
Сбт, 22
ЦБ USD 80.94 -0.11 20/11
ЦБ EUR 93.78 -0.15 20/11
Нал. USD 81.04 / 80.65 20/11 16:55
Нал. EUR 93.99 / 94.37 20/11 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 361
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 482
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 329
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 024
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Стартовала программа Уралсиб Force для заработка на рекомендациях банковских продуктов

Банк Уралсиб запустил партнерскую сеть Уралсиб Force — теперь каждый может получать деньги за простые рекомендации продуктов Уралсиба и привлечение в сеть новых партнеров. Присоединиться к программе может любой человек в возрасте от 18 лет — без опыта продаж и первоначальных вложений.

Зарегистрируйтесь на сайте программы, рекомендуйте продукты банка, и в случае оформления по партнерской ссылке — получайте вознаграждение любым удобным способом (на банковскую карту или по реквизитам).

Также рекомендуйте партнерскую программу и получайте выплаты за каждого приглашенного вами нового партнера. Если вы талантливый организатор — станьте наставником, постройте команду по сетевому принципу, пригласив в нее единомышленников с самыми разными полезными возможностями и навыками — агентов, веб-мастеров, блогеров, авторов контента в соцсетях. Чем больше размер команды, тем больше выплат получит партнер как наставник — ваш доход растет за счет приглашений, сделанных вами и вашими партнерами на всех уровнях.

Как показывает практика работы наших первых партнеров, для успешного партнерства достаточно уделять ему несколько часов в неделю. При этом можно совмещать успешные рекомендации с работой, учебой или бизнесом, получая дополнительный доход. А это означает хорошую возможность потенциального дополнительного дохода для самой широкой аудитории, в том числе студентов, пенсионеров, домохозяек и молодых мам в декрете.

Для удобного взаимодействия у каждого партнера есть свой личный кабинет, в котором можно отследить статус заявок и систему выплат. Кроме того, Банк Уралсиб осуществляет информационную поддержку партнеров и наставников на старте и на каждом новом этапе развития. Регулярно проводятся дистанционные встречи для участников, где можно поделиться опытом участия в программе, получить помощь и поддержку наставников, и обратную связь от банка по любым вопросам.

Большой успех начинается с небольшого шага. Зарегистрируйтесь в программе и начинайте зарабатывать вместе с Банком Уралсиб! Все самые свежие новости о проекте — в Телеграмм и ВК.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 ноября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1377 банкоматов.