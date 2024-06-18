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Стартовал Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб

Ассоциация российских банков (АРБ) в партнерстве с Банком Уралсиб запустила Второй общероссийский межбанковский финтех-акселератор. Он направлен на поиск, пилотирование и внедрение в банковскую бизнес-практику инновационных технологических решений, которые повысят эффективность бизнес-операций, улучшат качество обслуживания клиентов и создадут новые источники выручки.

Акселератор предоставляет единую платформу, которая объединяет финтех-стартапы, банки и компании-партнеры. В рамках одного акселератора банки имеют возможность увидеть большой спектр инновационных решений и оперативно выбрать то, что максимально соответствует их потребностям. Стартапы, в свою очередь, смогут представить собственные проекты широкому кругу потенциальных заказчиков, протестировать свои решения в реальных условиях, а также получить профессиональную экспертизу и ресурсы для развития и масштабирования своего бизнеса.

Участники могут подать заявки на акселератор по самым разным направлениям: банковская розница, решения для малого и среднего бизнеса, автоматизация и оптимизация бизнес-процессов, премиум банкинг, улучшение клиентского опыта, корпоративный банкинг и core-банкинг, цифровой маркетинг, HR-технологии, ИИ-решения, цифровые платежи и переводы, а также персонализированные финансовые продукты и услуги.

Прием заявок от участников продлится до 9 августа 2024 года. Отправить заявку и получить дополнительную информацию можно на сайте акселератора. 16 августа будет сформирован лонг-лист 100 проектов, соответствующих критериям отбора. После этого 30 лучших из них — будут отобраны для акселерации, которая начнется 26 августа. Финал акселератора с определением победителей пройдет 10 октября.

Первый общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб прошел в 2023 году. Акселератор привлек огромное внимание стартап-сообщества, собрав порядка 300 заявок от перспективных проектов в области финансовых технологий. Участники получили возможность представить свои инновационные продукты и идеи более чем 20 российским финансовым организациям.

Банк Уралсиб работает с инновациями с 2019 года, в том числе — используя различные акселерационные программы и хакатоны. За прошедшее время было оценено более двух тысяч проектов, свыше 50 из которых были успешно запущены в виде пилотов и внедрены. Так, например, летом 2023 года был проведен Хакатон «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках», в котором приняло участие свыше 250 команд. Банк регулярно входит в Топ-10 рейтинга самых инновационных банков России, который ежегодно готовит Фонд «Сколково».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июня 2024 года насчитывает 214 точек продаж, 1380 банкоматов и 274 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.