Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского
17 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.
17 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Руководитель подведет итоги работы группы компаний за год и ответит на вопросы журналистов, сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Представители ведущих федеральных средств массовой информации соберутся в московском офисе «Россети Центр». Региональные журналисты примут участие в онлайн-формате.
Игорь Маковский традиционно ответит на вопросы потребителей. Направить обращение можно с 11 по 17 декабря круглосуточно любым удобным способом. На вопросы, которые не будут озвучены на пресс-конференции, специалисты ответят индивидуально.
Как задать вопрос?
по телефону «Горячей линии» 8-800-222-0-220 из любой точки России. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный;
Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского
17 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Руководитель подведет итоги работы группы компаний за год и ответит на вопросы журналистов, сообщает телеграм-канал «Информбюро».
Представители ведущих федеральных средств массовой информации соберутся в московском офисе «Россети Центр». Региональные журналисты примут участие в онлайн-формате.
Игорь Маковский традиционно ответит на вопросы потребителей. Направить обращение можно с 11 по 17 декабря круглосуточно любым удобным способом. На вопросы, которые не будут озвучены на пресс-конференции, специалисты ответят индивидуально.
Как задать вопрос?
по телефону «Горячей линии» 8-800-222-0-220 из любой точки России. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный;