Стартовал прием вопросов к пресс-конференции Игоря Маковского

17 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

17 декабря в 10:00 состоится пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Руководитель подведет итоги работы группы компаний за год и ответит на вопросы журналистов, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Представители ведущих федеральных средств массовой информации соберутся в московском офисе «Россети Центр». Региональные журналисты примут участие в онлайн-формате.

Игорь Маковский традиционно ответит на вопросы потребителей. Направить обращение можно с 11 по 17 декабря круглосуточно любым удобным способом. На вопросы, которые не будут озвучены на пресс-конференции, специалисты ответят индивидуально.

Как задать вопрос?