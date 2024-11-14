Банковский сектор России демонстрирует рост клиентской базы

Аналитики банковского сектора фиксируют тенденцию: среднестатистический россиянин активно использует 2-3 банковские карты различных финансовых организаций.

За первые десять месяцев 2024 года наблюдается значительное увеличение числа розничных клиентов в российских банках. Показательным примером служит ВТБ, где прирост активных пользователей достиг исторического максимума в 3,75 млн человек.

«Рынок розничных банковских услуг стал более динамичным после устранения ограничений на переводы средств между банками. При выборе финансового партнера клиенты ориентируются на несколько ключевых факторов: привлекательные процентные ставки по вкладам, развитую цифровую инфраструктуру, доступность отделений и выгодные программы лояльности», — комментирует заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, банк планирует сохранить набранные темпы роста клиентской базы для достижения стратегической цели — к 2026 году стать ежедневным банком для 35 миллионов граждан России.