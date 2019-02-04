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10:44, 4 февраля 2019 43

Стабильный рост «Россельхозбанка»

Стабильный рост «Россельхозбанка»

По данным на 25 января 2019 года, отмечается уверенный рост депозитного портфеля рязанского филиала «Россельхозбанка». Объем привлеченных средств населения превысил 19 млрд рублей, увеличившись на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 25 января 2019 года, более 130 тысяч рязанцев и жителей области являются вкладчиками рязанского филиала «Россельхозбанка».

«Рост пассивного портфеля физических лиц свидетельствует о доверии рязанцев к банку. Наши клиенты получают качественное обслуживание и выгодные ставки при высоком уровне надежности», — отметил директор филиала Сергей Синякин.

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