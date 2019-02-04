Стабильный рост «Россельхозбанка»

По данным на 25 января 2019 года, отмечается уверенный рост депозитного портфеля рязанского филиала «Россельхозбанка». Объем привлеченных средств населения превысил 19 млрд рублей, увеличившись на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По состоянию на 25 января 2019 года, более 130 тысяч рязанцев и жителей области являются вкладчиками рязанского филиала «Россельхозбанка».
«Рост пассивного портфеля физических лиц свидетельствует о доверии рязанцев к банку. Наши клиенты получают качественное обслуживание и выгодные ставки при высоком уровне надежности», — отметил директор филиала Сергей Синякин.