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Среда, в которой можно расти, учиться и чувствовать себя в безопасности с самого детства, а не просто квадратные метры

Скидка на квартиры для семей с детьми при бронировании до 15 июня.

Рождение ребенка меняет не только образ жизни, но и требования к среде, в которой живет семья. То, что раньше казалось мелочами, становится критически важным: удобный вход в подъезд без лестниц, место для коляски, близость детского сада и школы, безопасная и функциональная детская площадка. Все это напрямую влияет на качество повседневной жизни молодых родителей.

Именно таким запросам отвечает жилой квартал комфорт-класса «Новые горизонты». Девелопер проекта делает акцент на комплексный подход к организации городской среды — с учетом потребностей детей и их родителей.

На первых этажах домов предусмотрены отдельные помещения для хранения колясок и велосипедов — отдельно от зоны почтовых ящиков, чтобы соседи не мешали друг другу. Подъезды спроектированы без порогов и ступеней — попасть в дом можно прямо с уровня земли. Во дворе оборудована современная детская площадка с «Тропой здоровья» — специальной дорожкой с разными типами покрытий. Мелкая галька, древесная стружка, пенечки и палочки — всё этом помогает развивать координацию и профилактировать плоскостопие.

Одним из ключевых элементов инфраструктуры квартала станет собственный детский сад, расположенный во дворе, и шаговая доступность до Дядьковской школы, в которой уже в этом году начнется строительство дополнительного корпуса на 1000 мест. Это позволит родителям сократить ежедневные маршруты и проводить больше времени с ребенком.

Что касается планировочных решений, «Новые горизонты» предлагают широкий выбор квартир, в том числе формата 1+1 — компактных, но функциональных для молодых семей, где при необходимости можно выделить вторую комнату. Такая квартира доступна по семейной ипотеке 5,99% всего от 22 954 руб\мес.

Специально для семей с детьми девелопер предоставляет скидку 5000 руб на каждый метр будущей квартиры. Предложением можно воспользоваться при бронировании жилья до 15 июня. Например, при покупке семейной 3-комнатной квартиры 66,35 м² с мастер-спальней вы можете получить выгоду до 330 000 руб.

Фокус на семейные потребности становится важным конкурентным преимуществом жилых проектов. Сегодня покупатели всё чаще выбирают не просто квадратные метры, а среду, в которой можно расти, учиться и чувствовать себя в безопасности с самого детства.

Узнать о проекте больше можно на сайте или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +74912 247-000.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробная информация о правилах и сроках акции — на странице организатора.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.