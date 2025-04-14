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Сразу своя комната: как семье с детьми переехать в просторную квартиру без дополнительных накоплений

В жизни родителей есть один момент, когда особенно хочется дать детям всё самое лучшее — это переезд в новую квартиру. Хочется, чтобы у каждого ребёнка была своя комната, чтобы было место для игрушек, занятий и отдыха. Но чаще всего мечты упираются в расчёты: квартиры с подходящей площадью требуют большего первоначального взноса, а значит — времени на накопления.

Однако путь к просторной квартире может быть гораздо проще, если успеть воспользоваться выгодными предложениями от застройщиков. Например, строительная компания Стройпромсервис увеличивает сумму материнского капитала на 500 000 рублей дополнительно при покупке семейной квартиры, чтобы родители могли оплатить им первый взнос за бОльшую площадь. Это реальная возможность без лишних затрат и ожидания сразу выбрать жильё с нужным метражом — и обеспечить каждому ребёнку личное пространство.

Идеальным местом, чтобы растить детей, может стать жилой квартал комфорт-класса Огни. Это небольшой камерный район с продуманной дворовой территорией и атмосферой уюта. Детская и спортивная площадки, зоны отдыха с беседками и лежаками, вечернее освещение, кирпичные дома с хорошей шумоизоляцией — всё создано для спокойной и комфортной жизни с детьми.

Для семьи с 1 ребенком подойдет небольшая, но функциональная квартира 37,4 м² с 2 изолированными спальнями. У каждого будет личное пространство, а первый взнос составит всего 830 532 руб.

Хороший вариант для большой семьи — 2-комнатная квартира с окнами на 2 стороны. Детская и родительская спальни не имеют общих стен, а значит, детские игры не потревожат сон взрослых. Также в квартире большое количество ниш для хранения, а также есть гардеробная. А из просторной кухни-гостиной, где будет приятно ужинать всем вместе за одним большим столом, есть выход на лоджию. Первый взнос за такую квартиру составит 1 050 925 руб.

Узнать о ЖК Огни больше можно на сайте проекта или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +74912247000

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробная информация о правилах и сроках акции — на странице организатора.

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная декларация на сайте наш. дом. рф. Предложение ограничено, не оферта.