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Спрос на документарку растет

По итогам первых четырех месяцев 2024 года объем выданных среднему и малому бизнесу банковских гарантий вырос на треть, до 216 млрд рублей. Портфель документарных продуктов СМБ увеличился на 7% и составил 687 млрд рублей. Такую статистику озвучил в рамках ПМЭФ-2024 Руслан Еременко, член правления ВТБ.

По количеству выданных гарантий лидируют предприятия транспорта и инфраструктурного строительства — 20%, на компании отрасли оптовой торговли приходится 10%, услуги — 10%, жилищное и коммерческое строительство — 10%, машиностроение и металлообработка — 10%. Более половины гарантий оформляется для исполнения обязательств по контрактам, также актуальны гарантии возврата аванса, кредита и платежей.

Клиенты среднего и малого бизнеса оформили в банке 8 тыс. гарантий по итогам четырех месяцев, что на треть превышает результат аналогичного периода предыдущего года. Каждая третья гарантия была оформлена онлайн. По экспресс-технологии за четыре месяца текущего года предприниматели оформили в 2,4 раза больше дистанционных гарантий, чем за аналогичный период прошлого года. Портфель дистанционных экспресс-гарантий вырос в 3 раза.

«Гарантийная поддержка помогает обеспечить обязательства бизнеса перед контрагентами, позволяет аккумулировать необходимые средства, не выводя их из оборота, и сконцентрировать свое внимание на дальнейшем развитии и росте производственных возможностей. Гарантии сегодня востребованы во всех сферах бизнеса», — рассказал Руслан Еременко, член правления ВТБ.