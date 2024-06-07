Спрос бизнеса на кредиты растет

С начала 2024 года выдано более 12,6 тысяч кредитов среднему и малому бизнесу на 754 млрд рублей.

С начала 2024 года выдано более 12,6 тысяч кредитов среднему и малому бизнесу на 754 млрд рублей. Это на 22% превышает объем сделок за аналогичный период прошлого года. Такой статистикой поделился на ПМЭФ-2024 заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«Динамика объема новых кредитов среднему и малому бизнесу закономерна на фоне высокой инвестиционной активности таких предприятий. Они успешно преодолели последствия санкций и сегодня во многом обеспечивают дальнейшее развитие импортозамещения, рост внутреннего производства и новые рабочие места. По нашим данным, более половины предпринимателей планируют расширять свой бизнес на горизонте ближайшего года. Поддержка этого сегмента будет иметь решающее значение для обеспечения устойчивого развития экономики», — заявил Денис Бортников.

Инвестиционные кредиты сегодня занимают 55% объема кредитного портфеля СМБ. Предприниматели ориентируются на среднесрочные и долгосрочные вложения в развитие своего бизнеса — 99% кредитов СМБ выдано на срок год и более.