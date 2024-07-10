Специалисты «Рязаньэнерго» обеспечили электроснабжением строящийся военный госпиталь

В Рязанской, Тульской и Липецкой областях энергетики присоединили к электросетям 20 медицинских учреждений. Об этом сообщает телеграм-канал « Информбюро ».

Рязанские энергетики обеспечили мощностью строящийся госпиталь. Для надежного электроснабжения специалисты филиала построили две кабельные линии 10 кВ, присоединяемая мощность объекта — 2,8 МВт. Медицинский комплекс рассчитан на 150 мест. Помощь там будут получать военнослужащие, члены их семей и военные пенсионеры.

Энергетики «Тулэнерго» с начала года присоединили к электросетям 16 медицинских учреждений. Была проведена реконструкция более 19 км существующих линий электропередачи и построено 197 км новых. Общий объем присоединенной мощности превысил 50 МВт.

Липецкие специалисты построили линии электропередачи и установили приборы учета для трех новых фельдшерско-акушерских пунктов региона.