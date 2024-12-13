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Специалисты «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

По прогнозам Гидрометцентра, 13 декабря в Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: ветер до 17 м/с, метель. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 102 бригады «Рязаньэнерго»: 312 энергетиков, 161 единица спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

  1. На официальном сайте компании по ссылке
  2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:
  • Для устройств на платформе Android
  • Для устройств на платформе iOS

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).