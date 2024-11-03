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Специалисты «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды

По прогнозам Гидрометцентра 4 ноября в Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, ветер до 17 м/с, переход температуры через ноль.

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 107 бригад «Рязаньэнерго»: 330 энергетиков, 176 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления.

Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Оставить заявку об отсутствии электроэнергии, а также узнать информацию о сроках восстановления электроэнергии можно использовав электронные сервисы компании:

  1. На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect
  1. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону: 8-800-220-0-220.