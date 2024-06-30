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Совет молодежи «Рязаньэнерго» принял участие в праздновании Дня молодежи

Совет молодежи филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» принял участие в праздновании Дня молодежи в Центральном парке культуры и отдыха, сообщает телеграм-канал «Информбюро».

Молодые энергетики прошли мастер-класс по хаус-дэнсу с именитым танцором в рамках фестиваля уличной культуры и спорта «Голос улиц», а также сыграли в шахматы, раскрасили картины на площадке по рисованию и выполнили разминку.

Это не единственное общегородское мероприятие, которые поддержали молодые специалисты. Ранее они приняли участие в велопробеге. Мероприятие прошло в рязанском Лесопарке и собрало более 300 любителей велоспорта.