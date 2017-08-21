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17:40, 21 августа 2017 3 340
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«Совещание в отделе продаж как по нотам: цикл регулярного менеджмента в отделе продаж»

«Совещание в отделе продаж как по нотам: цикл регулярного менеджмента в отделе продаж»

«Совещание в отделе продаж как по нотам: цикл регулярного менеджмента в отделе продаж» — так называется доклад, с которым выступит управляющий партнер компании «Правила игры» Сергей Бехтерев на Общероссийской практической конференции «Продажи-2017», которая состоится в Москве 6-8 сентября. В докладе:

  • Почему проект настройки отдела продаж в организации меньше чем за 2 года «съедает» и возвращает обратно на прежний уровень корпоративная культура;

  • Какие совещания надо проводить функции продаж, чтобы драйвить всю организацию;

  • Как функции продаж работать слаженно в одной команде с другими отделами: маркетинг, юристы и другое;

  • Как регулярно договариваться и вместе достигать единую цель;

  • Цикл регулярного менеджмента коммерческого директора.

Ежегодная общероссийская практическая конференция «Продажи-2017» ­- три дня докладов и мастер-классов от ведущих российских экспертов в области продаж. В зале — около двухсот владельцев бизнесов, генеральных директоров и директоров по продажам. Отличная возможность найти новых партнеров и новых клиентов. Нетворкинг-сессия для облегчения процедуры знакомства со всеми участниками. Практика. Кейсы. Разбор ситуаций участников конференции. Конкретные рекомендации и экспресс-консалтинг.

На конференции «Продажи-2017» также выступят: Тимур Асланов, Евгений Колотилов, Андрей Парабеллум, Олег Брагинский, Андрей Левченко, Константин Харский, Александр Синютин, Андрей Кулинич, Альберт Тютин, Инга Орлова, Дмитрий Ткаченко и другие. Подробная программа конференции и регистрация на сайте.

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