«Совещание в отделе продаж как по нотам: цикл регулярного менеджмента в отделе продаж» — так называется доклад, с которым выступит управляющий партнер компании «Правила игры» Сергей Бехтерев на Общероссийской практической конференции «Продажи-2017», которая состоится в Москве 6-8 сентября. В докладе:
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Почему проект настройки отдела продаж в организации меньше чем за 2 года «съедает» и возвращает обратно на прежний уровень корпоративная культура;
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Какие совещания надо проводить функции продаж, чтобы драйвить всю организацию;
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Как функции продаж работать слаженно в одной команде с другими отделами: маркетинг, юристы и другое;
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Как регулярно договариваться и вместе достигать единую цель;
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Цикл регулярного менеджмента коммерческого директора.
Ежегодная общероссийская практическая конференция «Продажи-2017» - три дня докладов и мастер-классов от ведущих российских экспертов в области продаж. В зале — около двухсот владельцев бизнесов, генеральных директоров и директоров по продажам. Отличная возможность найти новых партнеров и новых клиентов. Нетворкинг-сессия для облегчения процедуры знакомства со всеми участниками. Практика. Кейсы. Разбор ситуаций участников конференции. Конкретные рекомендации и экспресс-консалтинг.
На конференции «Продажи-2017» также выступят: Тимур Асланов, Евгений Колотилов, Андрей Парабеллум, Олег Брагинский, Андрей Левченко, Константин Харский, Александр Синютин, Андрей Кулинич, Альберт Тютин, Инга Орлова, Дмитрий Ткаченко и другие. Подробная программа конференции и регистрация на