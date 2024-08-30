Энергетики присоединились к сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области, чтобы выразить свою поддержку тем, кто пострадал от атак ВСУ, сообщает телеграм-канал «
Филиалы «Нижновэнерго», «Брянскэнерго», «Рязаньэнерго» передали для эвакуированных граждан через общественные организации предметы первой необходимости: гигиенические наборы, постельные принадлежности, продукты.
Сотрудники «Россети Центр» направляют гуманитарную помощь в Курск
Энергетики присоединились к сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области, чтобы выразить свою поддержку тем, кто пострадал от атак ВСУ, сообщает телеграм-канал «
Филиалы «Нижновэнерго», «Брянскэнерго», «Рязаньэнерго» передали для эвакуированных граждан через общественные организации предметы первой необходимости: гигиенические наборы, постельные принадлежности, продукты.