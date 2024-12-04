В профессиональном мастерстве соревновались специалисты, от работы которых зависит эффективное функционирование системы внутреннего технического контроля, надежность и безопасность энергообъектов. В состязаниях участвовали энергетики из 19 регионов ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», сообщает Telegram-канал «
Конкурс состоял из семи этапов. Специалисты демонстрировали теоретические знания по функционированию системы внутреннего технического контроля, расследованию технологических нарушений и пожарной безопасности. Они также решали задачи по выявлению дефектов на оборудовании подстанции, с помощью 3D-моделирования устанавливали опоры на воздушной линии 0,4 кВ, а также оказывали первую помощь «пострадавшему» при несчастном случае.
Гран-при по общей сумме баллов завоевал Дмитрий Зайцев из «Рязаньэнерго».
Призерами стали:
- 1 место — Максим Телятников («Белгородэнерго») и Дмитрий Зайцев («Рязаньэнерго»);
- 2 место — Дмитрий Бражинский («Костромаэнерго») и Владимир Якурнов («Кировэнерго»);
- 3 место — Матвей Изотов («Орелэнерго») и Иван Свердлов («Мариэнерго»).
Награды также получили победители отдельных номинаций.
Сотрудник «Рязаньэнерго» признан лучшим специалистом по производственному контролю
В профессиональном мастерстве соревновались специалисты, от работы которых зависит эффективное функционирование системы внутреннего технического контроля, надежность и безопасность энергообъектов. В состязаниях участвовали энергетики из 19 регионов ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», сообщает Telegram-канал «
Конкурс состоял из семи этапов. Специалисты демонстрировали теоретические знания по функционированию системы внутреннего технического контроля, расследованию технологических нарушений и пожарной безопасности. Они также решали задачи по выявлению дефектов на оборудовании подстанции, с помощью 3D-моделирования устанавливали опоры на воздушной линии 0,4 кВ, а также оказывали первую помощь «пострадавшему» при несчастном случае.
Гран-при по общей сумме баллов завоевал Дмитрий Зайцев из «Рязаньэнерго».
Призерами стали:
- 1 место — Максим Телятников («Белгородэнерго») и Дмитрий Зайцев («Рязаньэнерго»);
- 2 место — Дмитрий Бражинский («Костромаэнерго») и Владимир Якурнов («Кировэнерго»);
- 3 место — Матвей Изотов («Орелэнерго») и Иван Свердлов («Мариэнерго»).
Награды также получили победители отдельных номинаций.