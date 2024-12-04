Сотрудник «Рязаньэнерго» признан лучшим специалистом по производственному контролю

В профессиональном мастерстве соревновались специалисты, от работы которых зависит эффективное функционирование системы внутреннего технического контроля, надежность и безопасность энергообъектов. В состязаниях участвовали энергетики из 19 регионов ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», сообщает Telegram-канал « Информбюро ».

Конкурс состоял из семи этапов. Специалисты демонстрировали теоретические знания по функционированию системы внутреннего технического контроля, расследованию технологических нарушений и пожарной безопасности. Они также решали задачи по выявлению дефектов на оборудовании подстанции, с помощью 3D-моделирования устанавливали опоры на воздушной линии 0,4 кВ, а также оказывали первую помощь «пострадавшему» при несчастном случае.

Гран-при по общей сумме баллов завоевал Дмитрий Зайцев из «Рязаньэнерго».

Призерами стали:

1 место — Максим Телятников («Белгородэнерго») и Дмитрий Зайцев («Рязаньэнерго»);

2 место — Дмитрий Бражинский («Костромаэнерго») и Владимир Якурнов («Кировэнерго»);

3 место — Матвей Изотов («Орелэнерго») и Иван Свердлов («Мариэнерго»).

Награды также получили победители отдельных номинаций.