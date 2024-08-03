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Сотрудница «Рязаньэнерго» стала почетным донором России

Инженер «Кировэнерго» Александр Симонов сдавал кровь 41 раз, а инженер Наталья Ионова из «Рязаньэнерго» — 40! В знак признания заслуг им вручили нагрудные знаки и удостоверения «Почетных доноров России». Об этом сообщает телеграм-канал «ИнформБюро».

Сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» регулярно участвуют в донорских акциях. Так, на текущей неделе шесть энергетиков из «Мариэнерго» сдали более двух литров крови для пациентов медучреждений Республики Марий Эл. Среди них члены Совета Молодежи и бойцы студенческого отряда «Прометей».