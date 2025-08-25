Мечта о своём жилье часто проста: расставить мебель так, как нравится, выбрать цвет стен по вкусу и больше не переживать, что завтра арендодатель решит продать квартиру. Но получить льготную ставку по ипотеке непросто — программы с 6% обычно доступны только семьям с детьми младше семи лет. А если детей пока нет или они уже взрослые?
Теперь этот барьер можно обойти. Застройщик «Стройпромсервис» предлагает новую рыночную ипотеку под 13%, оформить которую может любой желающий, вне зависимости от семейного положения.
Это особенно удобно для молодых специалистов, которые строят карьеру и хотят приобрести своё первое жильё уже сегодня. Например, в жилом квартале комфорт-класса «Огни» доступен широкий выбор однокомнатных квартир от 35 778 руб/мес, включая варианты с окнами на 2 стороны и просторной лоджией.
Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
Собственная квартира без сложных требований: в Рязани появилась ипотека под 13% для всех
