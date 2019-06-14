Собрание акционеров «Россети Центр и Приволжье» в Нижнем Новгороде стало площадкой для укрепления взаимодействия — Игорь Маковский

В пятницу, 14 июня, в Нижнем Новгороде состоялось годовое общее собрание акционеров (ГОСА) «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»), на котором подвели итоги деятельности компании.

На годовом общем собрании акционеров генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский отметил, что это знаковое событие для компании, на котором высшим органом управления оцениваются основные достижения, результаты финансовой и операционной деятельности. Это своего рода возможность «сверить часы» и определить дальнейший вектор развития.

Стоит отметить, что Нижний Новгород стал площадкой для годового общего собрания акционеров МРСК Центра и Приволжья впервые за несколько лет. В нем приняли участие более 100 человек — это акционеры из Марий Эл, Иваново, Нижнего Новгорода и Москвы, а также директора филиалов из 20 регионов операционной ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Нижний Новгород не случайно был выбран местом проведения ГОСА. Нижегородский регион — один из самых крупных, входящих в зону ответственности компании.

«Компания „Россети Центр и Приволжье“ уже много лет обеспечивает надежное электроснабжение нижегородцев. Мы вместе работаем над социально-экономическим развитием региона, созданием инвестиционной привлекательности. И я уверен, что это позитивное сотрудничество с „Россети Центр и Приволжье“ будет только укрепляться», — сказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.

«Развитие экономики, промышленности, культуры невозможно без такой важной для региона отрасли как электроэнергетика. И поэтому сложно переоценить вклад нижегородских энергетиков в развитие Нижегородской ярмарки, являющейся одним из самых знаменитых исторических символов нижегородчины. Электросети сегодня должны быстро и эффективно адаптироваться к современным технологическим и научным трендам, отвечать запросам потребителей и активно внедрять новые сервисы. МРСК Центра и Приволжья — компания, которая, несомненно, обладает большим потенциалом для реализации самых амбициозных региональных проектов, направленных на развитие инвестиционной привлекательности», — прокомментировал Валерий Барулин, генеральный директор ВЗАО «Нижегородская ярмарка», член Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Напомним, что компания приступила к реализации концепции Цифровой трансформации электросетевого комплекса — 2030. Были подписаны Соглашения о взаимодействии с шестью регионами, входящими в периметр деятельности компании «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», среди которых, Калужская и Владимирская области, а также Удмуртская Республика. Все это говорит о том, что у «Россети Центр и Приволжье» большой потенциал для дальнейшего развития, а значит и для роста привлекательности Общества для акционеров.

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов отметил: «Электроэнергетика неотъемлемая часть инфраструктуры региона. И ее развитие является ключевым фактором в части улучшения делового климата, повышения привлекательности территории для развития бизнеса и инвестиций. При этом очень важно, что заключение долгосрочного соглашения с „Россети Центр и Приволжье“ позволит оптимизировать тарифную нагрузку на потребителей. Отмечу, что особая роль энергетической компании отводится в части обеспечения доступности технологического присоединения, что позитивно сказывается на повышении инвестиционной привлекательности региона и создания благоприятных условий для дальнейшего социально-экономического развития Удмуртии».

«Годовое общее собрание акционеров — важнейшее событие в жизни любой публичной компании, особенно если эта компания отвечает за функционирование одной из основных систем жизнеобеспечения нескольких регионов. С „Россети Центр и Приволжье“ Владимирскую область связывает тесное конструктивное сотрудничество. В конце прошлого года между нами было подписано регуляторное Соглашение, направленное на долгосрочное развитие электросетевого комплекса региона с применением цифровых технологий. Наше сотрудничество позволит вывести качество электроснабжения потребителей региона на новый, современный уровень», — сказал Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области.

Выступая перед акционерами, генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подчеркнул: «Говоря о ближайших перспективах, следует подчеркнуть, что сегодня вся электроэнергетическая отрасль стоит на пороге грандиозного прорыва: принципиально новую страницу в ее развитии открывает стратегия построения цифровой сети, предусматривающая развитие автоматизированных систем технологического управления на подстанциях и распределительных сетях, внедрение интеллектуальных приборов учета потребления энергии, создание мультисервисных сетей связи. Результатом этой системной работы станет дальнейшее улучшение ключевых производственных показателей и укрепление финансовой устойчивости Компании».