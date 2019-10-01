Со спортом вместе. «Дом.ru Бизнес» обеспечил услугами связи Центр уличного спорта в Рязани

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» организовал Wi-Fi-зону в Лесопарке и Центре уличного спорта «Под мостом» в Рязани.

На территории спортивного объекта проходят тренировки по различным направлениям под контролем профессиональных тренеров, соревнования и турниры, а также культурно-развлекательные мероприятия.

В Центре расположено семь площадок, на которых рязанцы могут заняться воркаутом, настольным теннисом, стритболом и футболом в любое время года.

О реализации проекта рассказал директор по b2b рязанского филиала Дом.ru Бизнес Борис Соболев.

Какие задачи стояли перед Дом.ru Бизнес в рамках данного проекта?

Сотрудничество с таким социально-значимым объектом очень важно и ценно для нашей компании. Мы были рады в очередной раз вдохновиться нетривиальной задачей от клиента и предложить телеком-решение, позволяющее повысить качество проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий. «Дом.ru Бизнес» имеет успешный опыт сотрудничества с рязанской индустрией спорта, помогая объектам данной сферы соответствовать всем современным тенденциям.

Какое технологическое решение было применено в реализации данного проекта?

Для удобства посетителей Лесопарка и Центра уличного спорта «Под мостом», а также сотрудников комплекса наши специалисты организовали Wi-Fi-сеть для гостей, рабочий канал интернета для сотрудников, а также облачную телефонию с учетом задач клиента. Для организации Wi-Fi-зоны со стабильной скоростью независимо от количества пользователей на территории Лесопарка и Центра уличного спорта потребовалась установка 4 внешних точек доступа.

Важно, что решение «Дом.ru Бизнес» соответствует законодательству и современным требованиям к авторизации в сети и безопасности пользовательских данных, а также позволяет клиенту собирать статистику о посетителях Лесопарка и настроить редирект со страницы авторизации на группу в социальных сетях.

Развертывание сервисов было реализовано нами максимально оперативно и с учетом технических требований заказчика.

Расскажите о перспективах сотрудничества с Лесопарком и Центром уличного спорта «Под мостом».

Надеюсь, что наши услуги помогут Центру уличного спорта и Лесопарку развиваться и притягивать все больше довольных посетителей, а это значит, что территория, уличная культура и массовый спорт в Рязани получат новый импульс развития. Уже в декабре в Лесопарке пройдут мероприятия в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России», которые, уверен, станут интересны тысячам горожан.

«Центр уличного спорта — уникальный, не имеющий аналогов в России объект, в котором почти ежедневно проводятся мероприятия разных уровней. Одной из важнейших наших задач было организовать в Центре и Лесопарке современную технологичную инфраструктуру, чтобы гости получали самые позитивные впечатления от досуга. Особенно актуальным это становится на таких турнирах, как фестиваль спорта „Железка-2019“, а также в рамках подготовки к проекту „Рязань — Новогодняя столица России“, одной из площадок которого станет Лесопарк», — прокомментировала и.о. директора «Лесопарка» Дарья Киселева: