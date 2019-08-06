Смена часовых поясов и легенды. Как прошел первый день экспедиции Прио-Внештогрбанка на Байкал

Первый день экспедиции команды Приобанка на Байкал позади, и уже можно сказать, что сокровищница впечатлений, если вы отправитесь по нашим стопам, будет щедро пополнена независимо от того, найдете вы клад, участвуя в приобанковском квесте, или нет.

Ночной перелет до Иркутска, смена часовых поясов (+5 по сравнению с Москвой), утреннее солнце и тепло, которым нас встретила столица Байкальского края, настолько сказываются на восприятии, что кажется, целая вечность прошла с начала путешествия. Из иркутского аэропорта сразу отправляемся в поселок Листвянка. Вдоль дороги стоят те же березы и сосны, что встречаются под Рязанью, только здесь они стоят на скалах, а справа сквозь ветви видно, как прыгают солнечные зайчики по Ангаре.

В автобусе слушаем первую байкальскую легенду. Старожилы воспринимали Байкал как строгого батюшку, у которого много дочерей: в озеро впадает более 300 рек и одна — Ангара — вытекает. Вот она-то и была любимицей отца. Задумал он выдать Ангару замуж за богатого и знатного соседа Иркута, а дочка воспротивилась и сбежала к молодому и прекрасному богатырю Енисею. Байкал разгневался и бросил вслед ушедшей дочери огромный камень.

Люди называют выступающий из воды утес Шаманом и верят в мистическую силу этого места, где он стоит. Камень в истоке Ангары видно прямо с дороги.

В древности жители Приангарья наделяли Шаман-камень чудодейственной силой. Они верили, что здесь живет хозяин Ангары. На Шаман-камне проходили важные шаманские обряды, здесь давали клятвы и молились, чтобы снять ложные обвинения и отстоять свою честь. Сюда же привозили преступников и оставляли на всю ночь над леденящим потоком.

Если он выдерживал испытание жуткими ветрами, темнотой и одиночеством, и вода не забирала его, то преступника забирали с утеса и уже никогда не упрекали за прошлое преступление.

В Листвянке мы пересаживаемся на корабль и отправляемся на север озера. Первая остановка — бухта Песчаная. Мелкая галька на берегу у чистейшей воды, а дальше — песок, сосны, скалы… В туристических путеводителях это место еще называют Байкальской ривьерой. Но если до французского курорта легко добраться, то бухта Песчаная окружена дикой тайгой, удалена от поселений, так что здесь сохраняется первозданная природа. Добираются сюда по воде, и останавливаются либо на турбазах, либо дикарями — в палаточных лагерях. Сюда едут надышаться, накупаться, наглядеться — и успокоиться…

Шагающие сосны с обнажившимися корнями, огромные муравейники, покрытые лишайником камни, резные скалы — поначалу все хочется сфотографировать, но когда спадает эйфория, кажется преступлением смотреть на такую красоту через окошко объектива. Надо наслаждаться ей здесь и сейчас. И те, кто уже немного привык к этому чуду природы, так и делают: купаются, хотя температура воды совсем некурортная; готовят ужин и дремлют на берегу, обняв кошку.

Отдыхать здесь одно удовольствие. И видно, что туристы исходили эти места вдоль и поперек: во все стороны от пляжей разбегаются тропинки, так что спрятать здесь клад было бы слишком просто. Идем дальше. Из-за надвигающейся грозы первоначальный план изменился. В надежде убежать от дождя и ветра отправляемся не на реку Ледяную, а на Ушканьи острова. Чем запомнится следующий день, читайте завтра.