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Сколько нужно зарабатывать, чтобы взять ипотеку после повышения ключевой ставки до 21%? Делимся точными расчетами

Прошлая неделя не обрадовала нас сразу 2 новостями: повышением минимального первого взноса по семейной ипотеке до 50,1% и увеличением ключевой ставки до 21%.

Такое резкое ужесточение условий сделало ипотеку еще более недоступной для большинства заемщиков. Мы посчитали, сколько теперь будет строить средняя семейная квартира в Рязани и сколько нужно зарабатывать, чтобы купить ее в ипотеку.

Возьмем стандартную 2-комнатную квартиру 53,45 м² стоимостью 6 414 000 рублей.

Первый взнос 50,1% составит 3 213 414 рублей.

И почти столько же переплата по кредиту — 3 200 585 рублей

На один только первый взнос при средней зарплате в Рязани 60 000 рублей копить придется не один год. А накопить быстро получится только с доходом от 200 000 рублей.

Ежемесячный платеж составит более 20 000 рублей.

Но есть и хорошая новость — Сбер увеличил первый взнос до 50,1% не для всех. Первый взнос может быть снижен до 20,1%, если у застройщика есть субсидированная ставка, а также комплексный продукт, который финансирует банк.

И в Рязани есть такие застройщики.

Благодаря комплексному предложению строительная компания «Стройпромсервис» может предложить своим клиентам выгодные и на сегодняшний день уникальные условия по семейной ипотеке:

  • первый взнос от 20,1%;
  • самую низкую ставку в Рязани от 4,1% на весь срок.

Посчитаем, сколько понадобится денег уже при этих условиях на ту же 2-комнатную семейную квартиру 50 м² стоимостью 6 414 000 рублей.

Первый взнос 20,1% составит почти в 3 раза меньше — 1 289 000 рублей.

При ставке по ипотеке 4,1% ежемесячный платеж составит менее 15 000 рублей.

Как долго будут актуальны такие условия, сказать нельзя, ведь с увеличением ставки до 21% спрос на льготную ипотеку вырастет в разы и очевидно, что лимитов на всех не хватит.

Подробные условия уточняйте на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 247-000

Больше акций и предложений по новостройкам Рязани на Telegram-канал: https://t.me/sps62

Застройщик ООО СЗ «Окские просторы». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.