Девятиклассники тульского Центра образования № 20 и студенты двух рязанских вузов — агротехнологического университета имени П.А. Костычева и радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина — посетили Центры управления сетями в регионах, сообщает телеграм-канал «
Ребята узнали об особенностях работы энергетического комплекса и о передовых технологиях, которые использует компания.
Сотрудники филиалов «Тулэнерго» и «Рязаньэнерго» также рассказали им о востребованных специальностях, важности получения профильного образования и возможностях будущего трудоустройства.
Школьники и студенты из Тулы и Рязани познакомились с работой энергетиков
Девятиклассники тульского Центра образования № 20 и студенты двух рязанских вузов — агротехнологического университета имени П.А. Костычева и радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина — посетили Центры управления сетями в регионах, сообщает телеграм-канал «
Ребята узнали об особенностях работы энергетического комплекса и о передовых технологиях, которые использует компания.
Сотрудники филиалов «Тулэнерго» и «Рязаньэнерго» также рассказали им о востребованных специальностях, важности получения профильного образования и возможностях будущего трудоустройства.