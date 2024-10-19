Школьники и студенты из Тулы и Рязани познакомились с работой энергетиков

Девятиклассники тульского Центра образования № 20 и студенты двух рязанских вузов — агротехнологического университета имени П.А. Костычева и радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина — посетили Центры управления сетями в регионах, сообщает телеграм-канал « Информбюро ».

Ребята узнали об особенностях работы энергетического комплекса и о передовых технологиях, которые использует компания.

Сотрудники филиалов «Тулэнерго» и «Рязаньэнерго» также рассказали им о востребованных специальностях, важности получения профильного образования и возможностях будущего трудоустройства.