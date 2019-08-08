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12:50, 8 августа 2019 75

Сервис похоронных услуг стал доступен в сети

Сервис похоронных услуг стал доступен в сети

Люди перешли на покупки всего необходимого в сеть. Если лекарства, продукты и моющее средство еще могут выбрать в магазине возле дома, то одежду, обувь и товары не первой необходимости стараются брать онлайн. Такие возможности позволяют сэкономить деньги, ведь виртуальные порталы чаще всего продают товары с минимальной наценкой, чего не скажешь за точки в универмаге.

Хорошо, что торговля онлайн охватывает сейчас все сферы жизнедеятельности человека. Недавно список продуктов и товаров дополнили ритуальной продукцией. Теперь можно не только организовать погребение под ключ, но и самостоятельно выбрать каждую деталь для ритуального мероприятия. Все это предлагает магазин shop.ritual.ru.

Особенности работы ритуального заведения

Каждый из нас предпочитает не думать раньше времени о смерти. Но не лишним будет познакомиться с работой торговой точки. Сервис представляет собой удобную площадку, где можно найти нужный товар для похоронной процессии. Платформа создана на базе официальной московской государственной ритуальной службы.

В каталоге несложно со всем разобраться, тем более, что доступны всего 7 категорий:

  • Гробы (эконом, элит, средний класс);
  • Ассортимент венков из искусственных или живых цветов под заказ;
  • Корзинки из цветов;
  • Траурные ленты на выбор. Можно купить обычные или с персональными надписями;
  • Могильные кресты из металла, дерева, ручной ковки;
  • Таблички на крест с надписями;
  • Выбор текстиля для гроба, включая и одеяние для усопшего.

Товары можно увидеть не только в интернет-магазине. Для жителей столицы есть возможность все потрогать и пощупать в офисе Касаткина 11.

Все товары сопровождаются детальным описанием, фото и ценой. При возникновении любых вопросов по предложенному ассортименту операторы магазина ответят на них. Задача портала ритуальных товаров — помочь родным и близким забыть обо всех неудобствах, связанных с подготовкой к похоронам.

Как пользоваться shop.ritual.ru

Принцип работы сервиса похож на функционирование любой другой площадки в сети. Сбоку есть корзина, куда можно положить любой понравившийся товар. Там же легко оформить заказ, указав свои персональные данные, форму оплаты и тип доставки. Стоимость изделий доступная, в разы ниже, чем в оффлайн магазинах. Представлено много российских и зарубежных брендов, так что похороны можно провести на любой бюджет.

Продукция в каталоге высокого качества, имеются все сертификаты и лицензии. Низкая цена сформировалась за счет того, что компания тесно сотрудничает с дистрибьюторами ритуальных товаров, стараясь выйти сразу на производителя. Минуя посредников, можно диктовать разумные цены.

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