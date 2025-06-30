Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
14°
Втр, 01
15°
Срд, 02
18°
ЦБ USD 78.47 0.26 28/06
ЦБ EUR 92.28 0.62 28/06
Нал. USD 79.20 / 79.50 30/06 16:20
Нал. EUR 89.80 / 90.52 30/06 16:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
Вчера 18:55
3 797
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 650
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
30 467
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
21 096
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Сервис книги билайн стал одним из лидеров на рынке по объему электронных и аудиокниг

Библиотека сервиса превысила 500 тысяч электронных и аудиокниг.

Сервис книги билайн расширил свою библиотеку до 500 тысяч электронных и аудиокниг, что делает его одним из крупнейших каталогов среди аналогичных решений, представленных на российском рынке. В коллекции представлены произведения всех ключевых жанров — от художественной литературы до научно-популярных изданий.

Особое место в обновленном каталоге занимают произведения, изданные «МИФ» — одним из ведущих игроков в сегменте нон-фикшн на российском рынке. Одно из самых полных собраний издательства представлено теперь именно в книгах билайна. Произведения «МИФ» уже пополнили сервис в формате поштучной продажи книг, а с 1 июля 2025 года будут доступны и в подписке.

«Мы стремимся развивать сервис так, чтобы каждый пользователь — вне зависимости от предпочтений и оператора связи — мог легко найти и удобно читать интересующие его книги. Увеличение каталога, разнообразие жанров и возможность читать офлайн — часть нашей стратегии по созданию максимально комфортного и доступного книжного пространства», — прокомментировала Наталья Каменских, руководитель сервиса книги билайн.

Не так давно книги билайн предложили пользователям искать книги по-новому — с помощью искусственного интеллекта. Сервис запустил рекомендательную систему, полностью меняющую подход к выбору литературы для тех читателей, которые не знают, что почитать дальше. Она позволяет найти книгу по описанию, атмосфере, жанру, персонажам и другим параметрам. Интерес к ии-поиску проявили более 500 тыс. человек только за первый месяц релиза, а заходы на страницу поиска перевалили 1 млн.

Попробовать новый поиск в деле очень просто, достаточно запустить бот @beelinebooks_ai_bot в Telegram и сделать запрос. Воспользоваться рекомендательной системой можно также на сайте книги билайн и в мобильном приложении книги билайн, доступном клиентам любых операторов связи.

Сервис книги билайн предлагает читателям множество удобных форматов взаимодействия: это бесплатный каталог, возможность скачивать произведения и наслаждаться ими без интернета, поштучная покупка книг или оформление подписки.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636