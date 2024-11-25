Сергей Цивилев: «Россети» в курском приграничье проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок

Министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел встречу с коллективом филиала «Россети Центр» — «Курскэнерго», группировкой быстрого развертывания и бойцами «Барс-ТЭК», сообщает телеграм-канал « Информбюро ».

Глава Минэнерго России пообщался с сотрудниками, поблагодарил их за самоотверженную работу, отметив ее важность и в государственном масштабе, и для жизни каждого человека. Он назвал настоящим героизмом ежедневный упорный труд энергетиков, которые снова и снова, невзирая на риск, возвращают людям свет.

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский рассказал руководителю о том, как организована жизнь сотрудников и их семей в непростых условиях приграничья и заверил, что компания и дальше будет делать все необходимое, чтобы энергетики могли спокойно и уверенно выполнять свой профессиональный долг.

«Россети» проделали огромную работу, достойную самых высоких оценок. Здесь собрались настоящие профессионалы, преданные своему делу и своей стране, готовые выполнить свой долг. «Россети Центр» — лучший пример для всего топливно-энергетического комплекса, вы настоящие патриоты. Я рассчитываю на вас и уверен в вашей стойкости. Вашей работой гордится не только руководство компании, но и вся страна", — сказал Сергей Цивилев.