Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 235
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
4 238
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 378
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
5 064
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Семейная квартира без больших накоплений: в Рязани появилась льготная ипотека с первым взносом всего 5%

Многие рязанцы мечтают услышать заветный звук ключей, поворачивающихся в замке собственной двери. Чтобы войти в квартиру, где пахнет свежей краской, поставить на кухню первый чайник, а вечером устроиться всей семьей в гостиной и посмотреть любимый фильм. Но на пути к этой мечте часто встаёт одно слово — первоначальный взнос. Сумма, которая требует долгих лет накоплений и нередко откладывает покупку на неопределённое «потом».

Теперь этот барьер можно преодолеть. Застройщик «Стройпромсервис» запустил программу покупки жилья с первым взносом по семейной ипотеке всего 5%. С такими условиями позаботиться о близких и приобрести жилье, где найдется место всем, будет проще.

Например, в жилом квартале Огни можно приобрести 2-комнатную квартиру с первым взносом всего 210 000 рублей.

Или большую 1-комнатную квартиру 40,15 м² с гардеробной и выделенной гостевой зоной. Первый взнос — 193 000 рублей.

Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочни. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.

Подробнее — на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.