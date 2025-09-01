Семейная квартира без больших накоплений: в Рязани появилась льготная ипотека с первым взносом всего 5%

Многие рязанцы мечтают услышать заветный звук ключей, поворачивающихся в замке собственной двери. Чтобы войти в квартиру, где пахнет свежей краской, поставить на кухню первый чайник, а вечером устроиться всей семьей в гостиной и посмотреть любимый фильм. Но на пути к этой мечте часто встаёт одно слово — первоначальный взнос. Сумма, которая требует долгих лет накоплений и нередко откладывает покупку на неопределённое «потом».

Теперь этот барьер можно преодолеть. Застройщик «Стройпромсервис» запустил программу покупки жилья с первым взносом по семейной ипотеке всего 5%. С такими условиями позаботиться о близких и приобрести жилье, где найдется место всем, будет проще.

Например, в жилом квартале Огни можно приобрести 2-комнатную квартиру с первым взносом всего 210 000 рублей.

Или большую 1-комнатную квартиру 40,15 м² с гардеробной и выделенной гостевой зоной. Первый взнос — 193 000 рублей.

Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочни. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.

