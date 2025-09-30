Семейная ипотека всё: почему ставку по программе хотят повысить до 12% и как это повлияет на покупателей

Для многих семей с детьми льготная ипотека стала единственным шансом переехать в собственное жильё. Но уже совсем скоро правила могут измениться: в Госдуме предложили увеличить ставку по льготной программе для родителей с одним ребёнком до 12%.

А также сделать ее дифференцированной:

12% - за первого ребенка. 6% - за второго 4% - за третьего. Это значит, что привычный ежемесячный платёж буквально может вырасти в два раза. И если для одних это превратится в огромную переплату, то для других вовсе обернется срывом мечты о собственной квартире.

Эксперты советуют не откладывать покупку и воспользоваться льготной программой как можно скорее, пока выгодные условия еще доступны.

Сейчас жилье с комфортной ставкой 3,5% можно приобрести в жилых кварталах застройщика Стройпромсервис. Например, семья с 1 ребенком может переехать в просторную 1-комнатную квартиру 40,15 м² в ЖК комфорт-класса Огни с ежемесячным платежом 16 558 рублей, который вырастет до 32 997 рублей при ставке 12%.

Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочни. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.

