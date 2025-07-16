Семейная ипотека под угрозой: первый взнос может вырасти до 50% уже в августе

В августе в правилах семейной ипотеки могут произойти изменения — банки обсуждают новые ограничения, которые осложнят покупку жилья для многих семей.

Что известно?

По предварительной информации, возможно:

ужесточение требований к заемщикам;

повышение первого взноса до 50% и выше;

ограничения по региону покупки

кредит могут выдавать только на жилье в том регионе, где прописан заемщик.

Поэтому те, кто планировал переезд в более комфортный регион за счет ипотеки, рискуют потерять такую возможность.

Эти изменения могут вступить в силу уже 5-6 августа. Эксперты советуют не откладывать покупку жилья — действующие условия семейной ипотеки пока остаются одними из самых выгодных.

Где успеть купить квартиру на выгодных условиях?

В жилых кварталах «Стройпромсервис» еще доступны квартиры по семейной ипотеке с комфортной ставкой всего 3,5%.

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А уютная 1-комнатная квартира с дополнительной гостевой зоной и гардеробной обойдется в 17 887 руб/мес.

Жилой квартал «Огни» строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково‑Песочни. В шаговой доступности — гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная. Во дворе — безопасная детская площадка, пространство для спорта и более 50% озеленения.

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