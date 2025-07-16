Семейная ипотека под угрозой: первый взнос может вырасти до 50% уже в августе

В августе в правилах семейной ипотеки могут произойти изменения — банки обсуждают новые ограничения, которые осложнят покупку жилья для многих семей.
Что известно?
По предварительной информации, возможно:
- ужесточение требований к заемщикам;
- повышение первого взноса до 50% и выше;
- ограничения по региону покупки
- кредит могут выдавать только на жилье в том регионе, где прописан заемщик.
Поэтому те, кто планировал переезд в более комфортный регион за счет ипотеки, рискуют потерять такую возможность.
Эти изменения могут вступить в силу уже 5-6 августа. Эксперты советуют не откладывать покупку жилья — действующие условия семейной ипотеки пока остаются одними из самых выгодных.
Где успеть купить квартиру на выгодных условиях?
В жилых кварталах «Стройпромсервис» еще доступны квартиры по семейной ипотеке с комфортной ставкой всего 3,5%.
Например, в жилом квартале комфорт-класса «Огни» доступна семейная 2‑комнатная квартира с мастер-спальней и увеличенной зоной хранения — у родителей будет свое пространство, а для детских игрушек хватит места. От 22 565 руб/мес.
А уютная 1-комнатная квартира с дополнительной гостевой зоной и гардеробной обойдется в 17 887 руб/мес.
Жилой квартал «Огни» строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково‑Песочни. В шаговой доступности — гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.
Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная. Во дворе — безопасная детская площадка, пространство для спорта и более 50% озеленения.
Подробнее о проекте — на сайте или по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.
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Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481
Семейная ипотека под угрозой: первый взнос может вырасти до 50% уже в августе
В августе в правилах семейной ипотеки могут произойти изменения — банки обсуждают новые ограничения, которые осложнят покупку жилья для многих семей.
Что известно?
По предварительной информации, возможно:
- ужесточение требований к заемщикам;
- повышение первого взноса до 50% и выше;
- ограничения по региону покупки
- кредит могут выдавать только на жилье в том регионе, где прописан заемщик.
Поэтому те, кто планировал переезд в более комфортный регион за счет ипотеки, рискуют потерять такую возможность.
Эти изменения могут вступить в силу уже 5-6 августа. Эксперты советуют не откладывать покупку жилья — действующие условия семейной ипотеки пока остаются одними из самых выгодных.
Где успеть купить квартиру на выгодных условиях?
В жилых кварталах «Стройпромсервис» еще доступны квартиры по семейной ипотеке с комфортной ставкой всего 3,5%.
Например, в жилом квартале комфорт-класса «Огни» доступна семейная 2‑комнатная квартира с мастер-спальней и увеличенной зоной хранения — у родителей будет свое пространство, а для детских игрушек хватит места. От 22 565 руб/мес.
А уютная 1-комнатная квартира с дополнительной гостевой зоной и гардеробной обойдется в 17 887 руб/мес.
Жилой квартал «Огни» строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково‑Песочни. В шаговой доступности — гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.
Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная. Во дворе — безопасная детская площадка, пространство для спорта и более 50% озеленения.
Подробнее о проекте — на сайте или по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.
Больше интересного о новостройках Рязани в Telegram-канале.
Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481