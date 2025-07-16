Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 16
25°
Чтв, 17
23°
Птн, 18
27°
ЦБ USD 77.96 -0.41 16/07
ЦБ EUR 91.15 -0.62 16/07
Нал. USD 79.10 / 79.50 16/07 09:30
Нал. EUR 92.10 / 92.50 16/07 09:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанцы поучаствовали в тренировке на сапах на Борковском затоне около...
11 июля 15:29
2 083
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 июля 15:20
17 783
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
10 767
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
5 942
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Семейная ипотека под угрозой: первый взнос может вырасти до 50% уже в августе

В августе в правилах семейной ипотеки могут произойти изменения — банки обсуждают новые ограничения, которые осложнят покупку жилья для многих семей.

Что известно?

По предварительной информации, возможно:

  • ужесточение требований к заемщикам;
  • повышение первого взноса до 50% и выше;
  • ограничения по региону покупки
  • кредит могут выдавать только на жилье в том регионе, где прописан заемщик.

Поэтому те, кто планировал переезд в более комфортный регион за счет ипотеки, рискуют потерять такую возможность.

Эти изменения могут вступить в силу уже 5-6 августа. Эксперты советуют не откладывать покупку жилья — действующие условия семейной ипотеки пока остаются одними из самых выгодных.

Где успеть купить квартиру на выгодных условиях?

В жилых кварталах «Стройпромсервис» еще доступны квартиры по семейной ипотеке с комфортной ставкой всего 3,5%.

Например, в жилом квартале комфорт-класса «Огни» доступна семейная 2‑комнатная квартира с мастер-спальней и увеличенной зоной хранения — у родителей будет свое пространство, а для детских игрушек хватит места. От 22 565 руб/мес.

А уютная 1-комнатная квартира с дополнительной гостевой зоной и гардеробной обойдется в 17 887 руб/мес.

Жилой квартал «Огни» строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково‑Песочни. В шаговой доступности — гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная. Во дворе — безопасная детская площадка, пространство для спорта и более 50% озеленения.

Подробнее о проекте — на сайте или по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в Telegram-канале.

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.