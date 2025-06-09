Семейная ипотека может подорожать в два раза. Что будет с программой и как успеть оформить ставку 3,5% уже сейчас

С 2018 года по семейной ипотеке выдали более 1,5 миллиона кредитов, а льготной ставкой воспользовалась почти каждая третья семья. Но уже этим летом программа может измениться — и вместо выгодных 3-6% россияне увидят ставку в 12-13%.

Рассказываем, что происходит, какие изменения обсуждают на уровне правительства, и как успеть зафиксировать выгодную ставку сейчас.

Какие изменения планируются

Государство планирует реформировать семейную ипотеку — это подтвердили в Минфине и Минстрое. Причины — очевидные: нагрузка на бюджет, перегрев рынка и рост числа необеспеченных заёмщиков. Основные изменения:

Ставка по программе может вырасти до 12-13%, то есть станет практически рыночной;

При этом возраст ребёнка увеличат до 14 лет — сейчас программа доступна только для семей с детьми до 7 лет;

Возможность оформления льготы останется, но объём господдержки сократится.

Если говорить формально — программу не отменят, но смысл её как антикризисной поддержки исчезнет. Ведь главное преимущество семейной ипотеки — низкая ставка и фиксированные ежемесячные платежи. При росте до 12% многие семьи попросту не смогут позволить себе ипотеку.

Изменения могут вступить в силу уже в июле 2025 года.

Почему это важно

Ставка в 12-13% — это почти вдвое выше, чем сейчас. Например:

При ставке 3,5% ежемесячный платёж по ипотеке на 5 млн ₽ составит около 25 000 ₽;

При ставке 12% — уже около 52 000 ₽.

Разница — в два раза. А значит, и переплата по ипотеке вырастет на миллионы.

Поэтому если вы подходите под нынешние условия (есть ребенок до 7 лет) — тянуть больше нельзя. До изменения программы осталось совсем немного времени, и чем ближе дедлайн, тем выше риск, что банки просто не успеют оформить всё вовремя.

Где ещё можно успеть взять ипотеку 3,5% — без стресса и с реальной выгодой

Сейчас один из рязанских застройщиков продолжает оформлять семейную ипотеку под 3,5% для семей с детьми до 7 лет — по текущим правилам. При этом:

программой могут воспользоваться не только пары в браке, но и мама или папа отдельно, независимо от того, были ли они когда-либо в браке.

в некоторых квартирах действуют дополнительные акции, например, комната в подарок — гардеробная или прачечная;

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