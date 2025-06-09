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Семейная ипотека может подорожать в два раза. Что будет с программой и как успеть оформить ставку 3,5% уже сейчас

С 2018 года по семейной ипотеке выдали более 1,5 миллиона кредитов, а льготной ставкой воспользовалась почти каждая третья семья. Но уже этим летом программа может измениться — и вместо выгодных 3-6% россияне увидят ставку в 12-13%.

Рассказываем, что происходит, какие изменения обсуждают на уровне правительства, и как успеть зафиксировать выгодную ставку сейчас.

Какие изменения планируются

Государство планирует реформировать семейную ипотеку — это подтвердили в Минфине и Минстрое. Причины — очевидные: нагрузка на бюджет, перегрев рынка и рост числа необеспеченных заёмщиков. Основные изменения:

  • Ставка по программе может вырасти до 12-13%, то есть станет практически рыночной;
  • При этом возраст ребёнка увеличат до 14 лет — сейчас программа доступна только для семей с детьми до 7 лет;
  • Возможность оформления льготы останется, но объём господдержки сократится.

Если говорить формально — программу не отменят, но смысл её как антикризисной поддержки исчезнет. Ведь главное преимущество семейной ипотеки — низкая ставка и фиксированные ежемесячные платежи. При росте до 12% многие семьи попросту не смогут позволить себе ипотеку.

Изменения могут вступить в силу уже в июле 2025 года.

Почему это важно

Ставка в 12-13% — это почти вдвое выше, чем сейчас. Например:

  • При ставке 3,5% ежемесячный платёж по ипотеке на 5 млн ₽ составит около 25 000 ₽;
  • При ставке 12% — уже около 52 000 ₽.

Разница — в два раза. А значит, и переплата по ипотеке вырастет на миллионы.

Поэтому если вы подходите под нынешние условия (есть ребенок до 7 лет) — тянуть больше нельзя. До изменения программы осталось совсем немного времени, и чем ближе дедлайн, тем выше риск, что банки просто не успеют оформить всё вовремя.

Где ещё можно успеть взять ипотеку 3,5% — без стресса и с реальной выгодой

Сейчас один из рязанских застройщиков продолжает оформлять семейную ипотеку под 3,5% для семей с детьми до 7 лет — по текущим правилам. При этом:

  • программой могут воспользоваться не только пары в браке, но и мама или папа отдельно, независимо от того, были ли они когда-либо в браке.
  • в некоторых квартирах действуют дополнительные акции, например, комната в подарок — гардеробная или прачечная;
  • все комплексы спроектированы для комфортной семейной жизни: рядом садики, школы и другая социальная инфраструктура, внутри — современные детские площадки, многоуровневое освещение, места для отдыха и занятий спортом.

Например, в жилом квартале комфорт-класса Новые горизонты доступны как уютные 1-комнатные планировки, так и большие семейные квартиры. Например, вариант с изолированными детской и мастер-спальней для родителей идеально подойдет для семьи с 1 или 2 детьми. От 21 351 руб\мес.

Квартал строится в районе Дашково-Песочни, недалеко от Глобуса. Здесь развитая инфраструктура: Дядьковская школа и детский сад в 5 минутах ходьбы, парки, скверы и остановки общественного транспорта.

Внутри появится уютный двор с Тропой здоровья, которая станет не только любимым местом игр вашего ребенка, но и отличной профилактикой плоскостопия. Мамы оценят и безбарьерную среду квартала — вход в подъезд на уровне земли и колясочные на первых этажах, отделенные от зоны почтовых ящиков.

Из квартала можно добраться до центра на автомобиле за 15 минут или выехать на природу с семьей. На территории предусмотрена выделенная зона парковки.

Узнать о проекте подробнее можно на сайте застройщика, а также по телефону +74912247000.

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