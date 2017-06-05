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17:13, 5 июня 2017 78

«Секреты увеличения продаж дорогих товаров. Кейс ювелирного ритейла»

«Секреты увеличения продаж дорогих товаров. Кейс ювелирного ритейла»

«Секреты увеличения продаж дорогих товаров. Кейс ювелирного ритейла». С таким мастер-классом выступит основатель международной ювелирной академии IJA Артур Салякаев 21-23 июня в Москве на общероссийской практической конференции «Управление магазином-2017».

В программе мастер-класса:

  • влияние внешних атрибутов консультанта на формирование экспертности;
  • 10 фраз для начала диалога, которые снижают вероятность ответа «Я просто посмотрю»;
  • главный навык консультанта: перевод истинной потребности в презентацию продукта;
  • ответственность консультанта за завершение продаж. 4 метода завершения продаж.

О спикере: Артур Салякаев — предприниматель, основатель международной ювелирной академии IJA и ювелирного бренда Счастье. Ведущий эксперт по продажам в ювелирном ритейле и построению системы повторных продаж для розничных магазинов. Самый результативный бизнес-тренер ювелирной отрасли, обучил продвинутым техникам продаж и управления более 40 000 специалистов в 12 странах мира.

Конференция «Управление магазином-2017» — это ежегодное обучающее мероприятие для владельцев и директоров магазинов малого и среднего формата, а также небольших розничных сетей.

Ведущие российские эксперты в области розничной торговли выступят с докладами и мастер-классами и расскажут участникам конференции обо всех аспектах управления современным розничным предприятием. На конференции выступят: Тимур Асланов, Олег Брагинский, Сергей Леонов, Альберт Тютин, Елена Жданова, Дмитрий Ткаченко, Сергей Дубовик и другие. Помимо докладов участников конференции также ждет активное профессиональное общение, обмен опытом и большое количество новых полезных знакомств во время нетворкинг-сессии. Программа и регистрация по ссылке.

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