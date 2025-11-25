Сэкономленных денег хватит на отличный ремонт: как рязанцы покупают квартиры с выгодой в сотни тысяч рублей

Пришло время поделиться еще одним лайфхаком, как купить хорошую квартиру в новом доме по цене ниже, чем изначально закладывали на покупку.

Самое главное — ловить момент и действовать быстро. Потому что периодически застройщики делают реальные скидки на квартиры, например, в период акции Черная пятница, которая традиционно проходит в ноябре по всему миру.

На этой неделе к ней присоединился рязанский застройщик Стройпромсервис. До 30 ноября включительно в кварталах компании можно приобрести жилье с ощутимой выгодой, которая недоступна в другое время.

Например, в жилом квартале Огни можно приобрести просторную 1-комнатную квартиру площадью 40,24 м² с дополнительной скидкой 160 960 руб.

А при покупке 2-комнатной квартиры-трансформер, где можно организовать большую кухню-гостиную вместо дополнительной спальни, скидка составит уже 250 320 руб.

Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочня. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.

