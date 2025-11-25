Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
Чтв, 27
Птн, 28
ЦБ USD 78.96 0.04 26/11
ЦБ EUR 90.97 -0.4 26/11
Нал. USD 79.51 / 79.75 26/11 08:55
Нал. EUR 92.41 / 93.99 26/11 08:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 2025 15:54
457
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
792
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 610
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 550
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Сэкономленных денег хватит на отличный ремонт: как рязанцы покупают квартиры с выгодой в сотни тысяч рублей

Пришло время поделиться еще одним лайфхаком, как купить хорошую квартиру в новом доме по цене ниже, чем изначально закладывали на покупку.

Самое главное — ловить момент и действовать быстро. Потому что периодически застройщики делают реальные скидки на квартиры, например, в период акции Черная пятница, которая традиционно проходит в ноябре по всему миру.

На этой неделе к ней присоединился рязанский застройщик Стройпромсервис. До 30 ноября включительно в кварталах компании можно приобрести жилье с ощутимой выгодой, которая недоступна в другое время.

Например, в жилом квартале Огни можно приобрести просторную 1-комнатную квартиру площадью 40,24 м² с дополнительной скидкой 160 960 руб.

А при покупке 2-комнатной квартиры-трансформер, где можно организовать большую кухню-гостиную вместо дополнительной спальни, скидка составит уже 250 320 руб.

Жилой квартал Огни строится в районе с готовой инфраструктурой Дашково-Песочня. В шаговой доступности гипермаркет «Глобус», детские сады, школы и остановки общественного транспорта.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.

Узнайте больше на сайте застройщика, а также по телефону +7 (4912) 24‑70‑00.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.