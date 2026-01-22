Сэкономить годы жизни ребенку и выгодно вложить средства: 3 причины, почему стоит купить квартиру будущему студенту

Поступление в университет — один из самых важных и одновременно вдохновляющих этапов в жизни. Студенческие годы во многом определяют будущее: именно в это время формируются профессиональные интересы, круг общения и первые самостоятельные решения. Чтобы сосредоточиться на учёбе и развитии, молодому человеку необходимы базовые условия — тишина, комфорт и ощущение личного пространства.

Именно поэтому всё больше семей задумываются о покупке собственной квартиры для будущего студента. Такое решение позволяет не зависеть от аренды, создать стабильную и спокойную среду для обучения, а также рассмотреть жильё как долгосрочную инвестицию. Особенно актуально это сейчас, когда до 1 февраля сохраняется возможность оформить семейную ипотеку на второго супруга и приобрести квартиру на льготных условиях.

По действующим программам жильё можно купить со ставкой от 3,5% и ежемесячным платежом от 9 450 рублей. Например, уютную студию, где много естественного света и собственного пространства для жизни.

После изменения правил такая возможность станет недоступной. При этом стоимость квартир в новостройках продолжает расти, что делает покупку сегодня более выгодной с финансовой точки зрения.

Эксперты отмечают: приобретение квартиры для ребёнка — это не только инвестиция в квадратные метры, но и экономия времени. Собственное жильё даёт молодому человеку больше свободы и финансовой самостоятельности — ему не нужно тратить годы на накопление первого взноса, можно спокойнее выбирать работу, искать себя и принимать решения, которые действительно соответствуют его целям, а не текущим обстоятельствам.

