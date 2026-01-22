Рязань
Чтв, 22
-10°
Птн, 23
-16°
Сбт, 24
-17°
ЦБ USD 77.52 -0.3 22/01
ЦБ EUR 90.72 -0.48 22/01
Нал. USD 77.00 / 77.30 22/01 12:00
Нал. EUR 90.01 / 91.20 22/01 12:00
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной пятиэтажки в Ряз...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
1 536
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
882
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
3 819
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
10 871
ИТОГИ ГОДА 2025
Сэкономить годы жизни ребенку и выгодно вложить средства: 3 причины, почему стоит купить квартиру будущему студенту

Поступление в университет — один из самых важных и одновременно вдохновляющих этапов в жизни. Студенческие годы во многом определяют будущее: именно в это время формируются профессиональные интересы, круг общения и первые самостоятельные решения. Чтобы сосредоточиться на учёбе и развитии, молодому человеку необходимы базовые условия — тишина, комфорт и ощущение личного пространства.

Именно поэтому всё больше семей задумываются о покупке собственной квартиры для будущего студента. Такое решение позволяет не зависеть от аренды, создать стабильную и спокойную среду для обучения, а также рассмотреть жильё как долгосрочную инвестицию. Особенно актуально это сейчас, когда до 1 февраля сохраняется возможность оформить семейную ипотеку на второго супруга и приобрести квартиру на льготных условиях.

По действующим программам жильё можно купить со ставкой от 3,5% и ежемесячным платежом от 9 450 рублей. Например, уютную студию, где много естественного света и собственного пространства для жизни.

После изменения правил такая возможность станет недоступной. При этом стоимость квартир в новостройках продолжает расти, что делает покупку сегодня более выгодной с финансовой точки зрения.

Эксперты отмечают: приобретение квартиры для ребёнка — это не только инвестиция в квадратные метры, но и экономия времени. Собственное жильё даёт молодому человеку больше свободы и финансовой самостоятельности — ему не нужно тратить годы на накопление первого взноса, можно спокойнее выбирать работу, искать себя и принимать решения, которые действительно соответствуют его целям, а не текущим обстоятельствам.

Подобные варианты доступны в жилых кварталах застройщика «Стройпромсервис». Проекты предлагают современные планировки и комфортную среду для жизни и учёбы. Подробнее узнать об условиях покупки можно на сайте застройщика или по телефону +74912247000.

Больше интересного о новостройках Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Финансовые услуги предоставляет: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

ИЗУЧИТЕ ВСЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТА (ЗАЙМА) НА САЙТЕ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ РАЗДЕЛЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.