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Сбербанк ожидает всплеска спроса на ипотеку в июне

Рост спроса на ипотеку будет наблюдаться в июне, потом его спад, выход на нормальные темпы произойдет к августу-сентябрю, считает первый зампред Сбербанка Кирилл Царёв. Его слова передает «Интерфакс».

"Мы ожидаем увидеть в июне всплеск спроса на ипотеку с господдержкой. Выводов из него каких-то делать не надо, так как он будет аномальным. Потом в любом случае будет определенная просадка, из которой тоже не надо делать окончательных выводов. И наверное, уже к августу-сентябрю мы будем видеть примерно сложившийся темп", — сообщил Царёв.

Программы льготной и семейной ипотеки действуют до 1 июля 2024 года. Сейчас власти обсуждают варианты трансформации льготных программ и отмену некоторых из них.

«На наш взгляд, определенное сокращение объемов точно будет. Вопрос — на сколько, и это зависит от того, какие программы будут. Я согласен с тем, что программы должны становиться более адресными. Государство в этом направлении как раз и двигается. Возможно, есть смысл посмотреть на создание еще каких-то адресных программ. Без госпрограмм, с учетом нынешнего уровня процентных ставок по обычной ипотеке, будет довольно жесткое приземление. Ипотечные программы должны быть трансформированы, посмотрим на финальную конструкцию», — заявил первый зампред правления Сбербанка.

Он добавил, что качество ипотечного портфеля сейчас беспокойства не вызывает. «Ситуация абсолютно стабильная. Мы находимся на крайне низких показателях риска и просрочки по ипотеке. На наш взгляд, говорить о том, что ипотеку надо регулировать и от этого ее качество станет лучше, не стоит», — сказал он, комментируя возможное наделение Банка России полномочиями устанавливать макропруденциальные лимиты по ипотеке.