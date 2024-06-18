Сбер снизил ипотечные платежи по программе льготной ипотеки

Сбер дал возможность зафиксировать низкую ставку на весь срок кредита для клиентов, которые успеют получить одобрение до 1 июля.

Недавно стало известно о завершении госпрограммы льготной ипотеки с 1 июля 2024. Сбер дал возможность до этой даты взять ипотеку по ставке ниже на 1,4%, что значительно снизит ежемесячный платёж. Программа запущена в рамках сотрудничества с ГК «Стройпромсервис» и действует на все варианты квартир от студий до семейных трехкомнатных во всех жилых комплексах компании.

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