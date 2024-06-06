Сбер профинансирует крупный инвестиционный проект в Московской области

Сбербанк, Правительство Московской области и холдинг «АМКОДОР» — крупнейшее машиностроительное предприятие на территории Республики Беларусь и стран СНГ — заключили соглашение о сотрудничестве.

На полях Петербургского международного экономического форума Сбербанк, Правительство Московской области и холдинг «АМКОДОР» — крупнейшее машиностроительное предприятие на территории Республики Беларусь и стран СНГ — заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов, Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области и Председатель Совета директоров холдинга «АМКОДОР» Александр Шакутин.

Соглашение предусматривает реализацию на территории Подмосковья крупного инвестиционного проекта по созданию нового завода специальной техники «АМКОДОР». Новый высокотехнологичный завод позволит производить востребованную наукоемкую продукцию, а также усилить технологическую безопасность российского промышленного сектора.

В рамках реализации инвестиционного проекта Сбер предлагает выгодные условия финансирования в совокупности с широким выбором банковских продуктов и инструментов. Среди них — реализация цифровых проектов, направленных на достижение технологического суверенитета, оптимизация долгового портфеля, предоставление услуг банка на специальных условиях, а также оказание аналитической и информационной поддержки в целях повышения операционной эффективности деятельности.

Евгений Титов, вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка:

«Сбер финансирует инвестиционные проекты по всей России, тем самым значительно улучшая инвестиционный климат страны. Особое внимание Среднерусский банк Сбербанка уделяет Московской области — уникальному региону, который в последние годы непрерывно развивается. При нашей поддержке в Подмосковье реализовано инвестиционных проектов с объемом финансирования более 365 млрд рублей. Соглашение с нашим давним и надежным партнером — холдингом „АМКОДОР“ — один из значимых шагов в этом направлении. Подписанное соглашение придаст нашему партнерству новый импульс развития и выведет его на совершенно другой — стратегический — уровень сотрудничества».

Екатерина Зиновьева, заместитель Председателя Правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области:

«В рамках реализации инвестиционного проекта белорусская компания „Амкодор“ запустит на территории Московской области современное предприятие по производству дорожно-строительной и коммунальной техники. Для жителей Раменского городского округа и ближайших муниципалитетов будет создано не менее 700 рабочих мест. Приступить к строительству нового предприятия на территории Раменского городского округа планируется в начале 2025 года. К 2030 году предприятие сможет выйти на проектную мощность и производить на территории Подмосковья не менее 1,5 тысячи погрузчиков в год».

Александр Шакутин, Председатель Совета директоров холдинга «АМКОДОР»:

"Накопленный опыт и широкие компетенции сегодня позволяют холдингу «АМКОДОР» реализовать в короткие сроки проект любой сложности. Так, в частности, в настоящее время холдинг осуществляет реализацию девяти инвестиционных проектов в Российской Федерации. Реализация таких проектов позволит создать высокотехнологичные заводы, на которых будет производиться востребованная наукоемкая и импортозамещающая продукция. Наше партнерство с ПАО «Сбербанк» позволит реализовать инвестпроект в запланированные сроки, создать новые рабочие места и обеспечить технологическую безопасность промышленной отрасли".