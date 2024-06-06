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Сбер продолжит развивать промышленный потенциал Московской области

На это направлено новое соглашение между банком, Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и группы компаний «Черноголовка»

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Сбер, Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и «Управляющая компания Черноголовка» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Ключевой пункт соглашения — развитие промышленного потенциала Московской области.

Также документ предусматривает широкое взаимодействие Сбера и ГК «Черноголовка» по ряду направлений. Это инвестиционное и торговое финансирование, размещение временно свободных финансовых ресурсов, оптимизация долгового портфеля, в том числе за счет предоставления банковских инструментов контрагентам группы. Кроме того, участники соглашения договорились о внедрении цифровых технологий Сбера в продукты ГК «Черноголовка», что позволит компании автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы. Финансовая поддержка банка поможет предприятию увеличить производственные мощности, создать новые рабочие места в регионе и повысить его инвестиционную привлекательность.

«Среднерусский банк Сбербанка совместно с Правительством Московской области реализует множество проектов, направленных на всестороннее развитие региона. Один из значимых результатов этого многолетнего и плодотворного сотрудничества — новые предприятия, которые обеспечивают жителей Подмосковья работой и привлекают в регион бизнес и инвестиции. Данное соглашение переводит уже состоявшееся взаимовыгодное партнерство Сбера и ГК „Черноголовка“ на принципиально новый уровень, так как одним из важнейших пунктов соглашения является готовность Сбера финансировать проекты группы в направлении инвестиционного кредитования, оказать содействие в разработке и внедрении решений в сфере информационной безопасности, цифровизации и автоматизации бизнеса. Уверен, соглашение, подписанное на ПМЭФ, станет важным этапом взаимовыгодного сотрудничества и благоприятно повлияет на развитие промышленного потенциала Подмосковья», — заявил Евгений Титов, вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка.

«"В рамках реализации подписанного сегодня трехстороннего соглашения, Сбер и ГК „Черноголовка“ смогут расширить взаимодействие по ряду направлений. В первую очередь, это инвестиционное и торговое финансирование, а также предоставление банковских инструментов контрагентам группы, которые может предоставить Сбер. Стоит отметить, что „домашним“ регионом ГК „Черноголовка“ является Московская область. В настоящее время завершается создание крупного производственного и логистического кластера. Инвестиции составят более 3 млрд рублей. Запуск нового предприятия позволит удвоить мощности флагманского напиточного завода группы. Уже со следующего года на предприятии смогут производить рекордное количество продукции — более 1 млрд штук напитков в год», — отметила Екатерина Зиновьева, заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Черноголовка сегодня является одним из лидеров российского рынка по импортозамещению. Компания впервые в своей истории уверенно вошла в топ 35 крупнейших FMCG брендов страны. Наш бизнес растет органически. При этом мы нацелены на приобретение активов, которые позволят занять прочные позиции в новых для нас сегментах. В этой связи Соглашение позволит расширить периметр нашего партнерства с крупнейшим банком страны — и это принципиально важно для нашего будущего», — подчеркнула Наталия Сахнина, генеральный директор ООО «УК Черноголовка».

Соглашение, подписанное сегодня на полях ПМЭФ, стало итогом многолетнего сотрудничества банка и одного из крупнейших российских производителей. Сбер активно участвует в финансировании развития основных фондов предприятия, а также регулярно оказывает финансовую поддержку ГК «Черноголовка», которая, в свою очередь, активно участвует в импортозамещении ушедших с российского рынка товаров народного потребления.