Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
29°
Птн, 05
30°
Сбт, 06
25°
ЦБ USD 88.12 0.17 05/07
ЦБ EUR 94.98 0.4 05/07
Нал. USD 88.50 / 89.30 04/07 18:15
Нал. EUR 96.40 / 97.70 04/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
Вчера 11:35
974
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
3 525
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
11 316
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
14 627
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Сбер поможет Рязанской области в цифровизации
Сбер и правительство региона объединяют силы для ускоренного социально-экономического развития

Сбер и правительство Рязанской области консолидируют усилия, чтобы внедрить инновационные цифровые сервисы и ускорить развитие региона. Соглашение о сотрудничестве подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Рязанской области Павел Малков на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение охватывает сразу несколько ключевых направлений взаимодействия. В регионе будут внедрять современные банковские технологии и строить современное жильё. Сбер готов финансировать социально значимые инфраструктурные проекты, в том числе через механизмы государственно-частного партнёрства.

Внедрение искусственного интеллекта поможет врачам в работе и повысит доступность медицины. Запланировано, что в рамках партнёрства регион совместно со Сбером на базе «Школы 21» будет развивать и готовить высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий.

Сбер присоединится к проекту «Единая цифровая карта жителя Рязанской области» — это важная социальная инициатива региона, призванная сделать повседневную жизнь жителей проще и удобнее. Планируется рассмотреть возможность обновления подвижного состава городского общественного транспорта с помощью лизинга.

Особое внимание стороны уделят ESG-трансформации региона. А именно — повышению финансовой грамотности, развитию волонтёрства и инклюзии, а также проектам, направленным на охрану окружающей среды, в том числе с помощью новых технологий.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.