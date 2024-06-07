Сбер поможет Рязанской области в цифровизации

Сбер и правительство региона объединяют силы для ускоренного социально-экономического развития

Сбер и правительство Рязанской области консолидируют усилия, чтобы внедрить инновационные цифровые сервисы и ускорить развитие региона. Соглашение о сотрудничестве подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Рязанской области Павел Малков на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение охватывает сразу несколько ключевых направлений взаимодействия. В регионе будут внедрять современные банковские технологии и строить современное жильё. Сбер готов финансировать социально значимые инфраструктурные проекты, в том числе через механизмы государственно-частного партнёрства.

Внедрение искусственного интеллекта поможет врачам в работе и повысит доступность медицины. Запланировано, что в рамках партнёрства регион совместно со Сбером на базе «Школы 21» будет развивать и готовить высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий.

Сбер присоединится к проекту «Единая цифровая карта жителя Рязанской области» — это важная социальная инициатива региона, призванная сделать повседневную жизнь жителей проще и удобнее. Планируется рассмотреть возможность обновления подвижного состава городского общественного транспорта с помощью лизинга.

Особое внимание стороны уделят ESG-трансформации региона. А именно — повышению финансовой грамотности, развитию волонтёрства и инклюзии, а также проектам, направленным на охрану окружающей среды, в том числе с помощью новых технологий.