Садик во дворе, школа через дорогу: где купить квартиру, чтобы быть спокойным за ребенка

Несмотря на то, что сегодня есть мобильные телефоны, gps-трекеры и умные часы, многие родители долго не могут решиться выпускать ребенка одного в большой мир.

А как он дойдет из школы сам?

А вдруг он заблудится по пути, свернет не там и потеряется?

А что, если он сядет не на тот автобус или проедет свою остановку?

И хоть городская среда сейчас стала гораздо более комфортной, беспокойства родителей вполне понятны. И при выборе квартиры одним из ключевых факторов всё чаще становится наличие в шаговой доступности всей необходимой социальной инфраструктуры.

Удовлетворить все пожелания родителей относительно безопасности и удобства постарались в жилом квартале комфорт-класса Новые горизонты, который строится рядом с гипермаркетом Глобус.

Застройщик продумал ежедневный путь родителя от квартиры до ключевых точек района. При этом позаботился как о семьям с грудным ребенком, так и о семьях, в которых растет школьник.

В каждом подъезде на первом этаже предусмотрена колясочная, отделенная от зоны почтовых ящиков, чтобы жители не мешали друг другу. Сам выход из подъезда находится на уровне земли — чтобы было легко отправляться на прогулку с коляской или велосипедом.

Прямо во дворе жилого квартала застройщик построит собственный детский сад — чтобы отвести туда ребенка можно было легко и быстро по пути на работу, а не совершать поездку по дополнительному маршруту каждое утро. Школа также находится в 5 минутах — дойти сам сможет даже первоклассник.

Ну, а какие же квартиры предлагает застройщик?

В жилом квартале Новые горизонты доступны планировки под любой запрос.

Одна из самых ходовых — квартира-трансформер 1+1. Ее чаще всего выбирают семьи, в которых совсем недавно родился малыш. Он всё время проводит с мамой и своя комната ему пока не нужна. Да и семье финансово комфортнее приобрести жилье меньшей площади и стоимости. Однако, одновременно с тем, как растет ребенок, может расти и меняться эта квартира. В будущем кухню-гостиную можно разделить на 2 помещения и обеспечить ребенка личным пространством. Стоимость такой планировки по семейной ипотеке 5,99% составит всего 24 741 руб\мес.

Семьям с детьми, которым уже нужна своя комната, подойдет планировка с центрально-ориентированной кухней-гостиной, по одну сторону от которой расположена детская, а по другую — мастер-спальня для родителей с собственным санузлом. Так члены семьи смогут проводить уютные вечера в просторной кухне-гостиной и при этом иметь свое личное пространство. От 35 203 руб\мес.

Вариант для больших семей — 3-комнатная квартира. Здесь уже 2 детских, а также проходная кухня-гостиная, которая экономит пространство за счет того, что объединена с коридором. Кстати, если такую квартиру покупает многодетная семья, застройщик сделает дополнительную скидку 5000 рублей на каждый м2. Квартира доступна за 35 500 руб\мес.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте застройщика или по телефону +74912247000. Больше интересных акций и предложений по новостройкам Рязани в телеграм-канале.

Застройщик ООО СЗ «Новый квартал». Проектная документация размещена на сайте наш. дом. рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте: sberbank.ru