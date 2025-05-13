Сад, секции, школа на 1500+ учеников: выбираем район для комфортной жизни с ребенком

Многие родители знают, как непросто организовать утро, когда детский сад или школа находятся далеко от дома. Нужно встать пораньше, отвезти ребенка, а потом — спешить на работу. А когда ребенок становится старше и начинает добираться сам, все равно не покидает тревога — далеко, неудобно, небезопасно.

Хорошая новость: в микрорайоне Дашково-Песочня за последние несколько лет сформировался полноценный образовательный кластер, где все необходимое — в шаговой доступности. В его состав уже входит детский сад «Знайка» и Дядьковская школа, в которой уже в 2025 году начнется строительство нового корпуса на 1000 мест.

Жители ближайших кварталов смогут водить детей в садик и школу за несколько минут от дома, без пробок и лишнего стресса. А еще — выбирать из десятков секций и кружков, не тратя время на поездки по городу.

Большой выбор семейных квартир в удобной локации доступен в жилых кварталах застройщика Стройпромсервис. Компания реализует здесь сразу 3 проекта.

Жилой квартал комфорт-класса Огни.

Дома высотой 10 этажей образуют приватное пространство для резидентов, а стены из кирпича обеспечивают улучшенную тепло- и шумоизоляцию. На этаже всего 4 квартиры, в каждом подъезде своя колясочная, а во дворе — безопасная детская площадка, пространство для занятий спортом, а также более 50% озеленения.

Среди прочих здесь можно приобрести квартиру с панорамной стеной и видом на Окские луга. Это семейная планировка с 2 изолированными спальнями и просторной кухней-гостиной, которую идеально украсит детский смех и запах маминого пирога. От 34 932 руб\мес по семейной ипотеке 5,99%.

Жилой квартал комфорт-класса Новые горизонты

Идеальный проект для семей с детьми. Своя колясочная в каждом подъезде, вход на уровне земли, детский сад во дворе и Тропа здоровья на детской площадке для развития координации. Здесь доступны 2- и 3-комнатные квартиры, а также-квартиры трансформеры, где может появиться дополнительная комната, если в семье появится пополнение. От 22 954 руб\мес.

Жилой комплекс Шереметьевский квартал

Фанаты видовых квартир оценят квартал по достоинству. Вид на Оку, самые красивые закаты, а еще школа в 5 минутах и безопасная детская площадка. Здесь, в 2-комнатной квартире с мастер-спальней и центрально-ориентированной кухней-гостиной, будет комфортно семье с 1 или 2 детьми. От 29 701 руб\мес.

Узнать больше о каждом из проектов можно на сайте застройщика или в телеграм-канале застройщика, а также по телефону +74912247000

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробная информация о правилах и сроках акции — на странице организатора.

Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная декларация на сайте наш. дом. рф. Предложение ограничено, не оферта.