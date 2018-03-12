С начала года Россельхозбанк увеличил темпы кредитования сезонных работ на 60%

С начала 2018 года Россельхозбанк предоставил на проведение сезонных работ 66,9 млрд рублей, что на 60% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. При этом 56,6 млрд рублей направили предприятиям крупного бизнеса, 10,3 млрд рублей — клиентам сегмента малого и среднего бизнеса.
Россельхозбанк последовательно наращивает объемы кредитования посевной. Эффективная поддержка банком отрасли АПК в 2017 году способствовала увеличению объемов и повышению качества проведения сельскохозяйственных работ и, как следствие, получению рекордного урожая зерна.
С целью оперативного контроля деятельности банка по направлению кредитования сезонных работ функционирует специальный штаб, возглавляемый первым заместителем председателя правления банка Борисом Листовым.